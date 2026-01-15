R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I m a n i f e s t a n t i c h e i n I r a n s f i d a n o i l r e g i m e r i s c h i a n d o l a v i o l e n z a , i l c a r c e r e , l a m o r t e m e r i t a n o l a s o l i d a r i e t à d i t u t t o i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o . P e r q u e s t o h o p r o m o s s o u n a r i s o l u z i o n e t r a s v e r s a l e c h e , c o m e q u e l l a a l S e n a t o , d o v e n d o m e t t e r e i n s i e m e p a r t i t i d i v e r s i a d e s t r a e a s i n i s t r a , e s p r i m e v a s o l i d a r i e t à , l a s c i a n d o a d a l t r i a t t i c o n s i d e r a z i o n i p i ù g e n e r a l i s u l l a s i t u a z i o n e i n I r a n e i r i s c h i d i u n i n t e r v e n t o a m e r i c a n o . I l M 5 S a v r e b b e a v u t o l ' o c c a s i o n e o g g i d i r i m e d i a r e a l l a s c o n c i a a s t e n s i o n e d i i e r i a l S e n a t o , v o t a n d o l a r i s o l u z i o n e c h e h a v i s t o l a c o n v e r g e n z a d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e e p u r t r o p p o h a p e r s o q u e s t a p o s s i b i l i t à " . L o s c r i v e L i a Q u a r t a p e l l e d e l P d s u i s o c i a l . " L e q u e s t i o n i d i p r i n c i p i o c o m e i l s o s t e g n o a c h i l o t t a a c a r o p r e z z o p e r u n I r a n p i ù a p e r t o e p i ù l a i c o n o n s i d o v r e b b e r o s u b o r d i n a r e a d a l t r e c o n d i z i o n i , p u r e g i u s t e , c o m e i l n o a u n i n t e r v e n t o s t r a n i e r o " . " P e r q u e s t o , d o p o a v e r c h i e s t o d i d i v i d e r e l e d u e v o t a z i o n i , e a v e n d o r i c e v u t o u n n o , n o n h o p a r t e c i p a t o a l v o t o s u l l a r i s o l u z i o n e d e l M 5 S p e r c h è m e t t e v a d u e p r i n c i p i i n c o n f l i t t o : i l s o s t e g n o a i m a n i f e s t a n t i e i l n o a u n i n t e r v e n t o s t r a n i e r o . S e u n p a r t i t o r i p r e s e n t e r à u n a r i s o l u z i o n e d i s o l a c o n d a n n a a u n a i p o t e s i s i i n t e r v e n t o s t r a n i e r o a v r à i l m i o s o s t e g n o . F o r s e i 5 S t e l l e d o v r e b b e r o c h i a r i r s i c o n s e s t e s s i - r i b a t t e l a d e p u t a t a d e m a G i u s e p p e C o n t e - p r i m a d i a n d a r e i n p i a z z a d o m a n i a m a n i f e s t a r e p e r g l i o p p o s i t o r i i r a n i a n i , q u a n d o i n P a r l a m e n t o h a n n o f a t t o m a n c a r e i l l o r o v o t o " .