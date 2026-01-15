R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è a l f i a n c o d e l p o p o l o i r a n i a n o c h e s t a d a n d o i n q u e s t i t e r r i b i l i g i o r n i u n a l e z i o n e d i c o r a g g i o a l m o n d o i n t e r o . U n a l o t t a s t r a o r d i n a r i a p e r s c o n f i g g e r e u n r e g i m e m a r c i o c h e s t a m a s s a c r a n d o i l p o p o l o e u c c i d e i s u o i f i g l i a m i g l i a i a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o e r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P d , P e p p e P r o v e n z a n o , c o m m e n t a n d o i l v o t o f a v o r e v o l e d e l P d a l l a m o z i o n e u n i t a r i a s u l l ’ I r a n . " G l i a t t i v i s t i e g l i a r t i s t i c i s t a n n o d i c e n d o c o n c h i a r e z z a c h e s a r à l a v o l o n t à d e l p o p o l o , d a l l ’ i n t e r n o , a p o r t a r e a l c a m b i a m e n t o e n o n g l i i n t e r v e n t i u n i l a t e r a l i e s t e r n i , c h e s e c o n d o a l c u n i a n a l i s t i p o t r e b b e r o e s s e r e p e r s i n o c o n t r o p r o d u c e n t i . I l n o s t r o c o m p i t o è s o s t e n e r e , n e l l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e , l a l o t t a c o n t r o i l r e g i m e t e o c r a t i c o , c o n s a n z i o n i v e r e , r i c h i a m a n d o l e N a z i o n i U n i t e a l l ’ u r g e n z a d i f e r m a r e i l m a s s a c r o . E d o b b i a m o d a r e v o c e a q u e s t o p o p o l o , a l l a s u a v o l o n t à d i c a m b i a m e n t o e n o n d i r e s t a u r a z i o n e . D o b b i a m o f a r l o i n P a r l a m e n t o , p e r q u e s t o c i s i a m o i m p e g n a t i i n q u e s t a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a . C i d i v i d e r e m o s u u n e v e n t u a l e i n t e r v e n t o m i l i t a r e u n i l a t e r a l e , c o m e c i s i a m o d i v i s i s u l V e n e z u e l a o s u l l e t i m i d e z z e s u l l e m i n a c c e a l l a G r o e n l a n d i a , m a s e s u l s o s t e g n o a l p o p o l o i r a n i a n o e l a c o n d a n n a a l r e g i m e s i p u ò t r o v a r e i l p i ù a m p i o c o n s e n s o p o s s i b i l e , n e s s u n o d o v r e b b e s o t t r a r s i " . " M a n o n b a s t a n o i v o t i d e l P a r l a m e n t o , d o b b i a m o f a r l o n e l l e p i a z z e . È d a l 2 0 2 2 c h e s i a m o a l f i a n c o d e l m o v i m e n t o ‘ D o n n a , v i t a , l i b e r t à ’ . D o v ’ e r a l a d e s t r a i n q u e s t i a n n i ? N o i s a r e m o i n p i a z z a a n c h e d o m a n i , a R o m a , i n s i e m e a c o l o r o c h e p e r s e g u o n o l a v i a d e m o c r a t i c a , l a l i b e r t à e i l p i e n o r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i . C i a u g u r i a m o c h e s t a v o l t a c i s i a n o t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e ” .