B e r l i n o , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a n c e l l i e r e t e d e s c o h a " c o n d a n n a t o f e r m a m e n t e " l a v i o l e n z a e s e r c i t a t a d a i l e a d e r i r a n i a n i c o n t r o i l p r o p r i o p o p o l o , d e f i n e n d o l a u n " s e g n o d i d e b o l e z z a " . P a r l a n d o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a A h m e d a b a d , n e l n o r d d e l l ' I n d i a , M e r z h a a g g i u n t o : " C h i e d o a i l e a d e r i r a n i a n i d i p r o t e g g e r e l a l o r o p o p o l a z i o n e i n v e c e d i m i n a c c i a r l a . Q u e s t a v i o l e n z a n o n è u n s e g n o d i f o r z a , m a d i d e b o l e z z a . D e v e c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e " .