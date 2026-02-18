T e l A v i v , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T e h e r a n s t a e s e r c i t a n d o f o r t i p r e s s i o n i s u H e z b o l l a h a f f i n c h é s i u n i s c a a i c o m b a t t i m e n t i s e g l i S t a t i U n i t i l a n c i a s s e r o u n a t t a c c o c o n t r o l ' I r a n . L o s c r i v e i l n o t i z i a r i o i s r a e l i a n o Y n e t , a g g i u n g e n d o c h e I s r a e l e s t a m o n i t o r a n d o a t t e n t a m e n t e l a s i t u a z i o n e e h a t r a s m e s s o c h i a r i a v v e r t i m e n t i a l P a r t i t o d i D i o , c h e , s e d e c i d e s s e d i i n t e r v e n i r e , " s u b i r e b b e u n d u r o c o l p o " . L e I d f h a n n o g i à p r e d i s p o s t o u n p i a n o p e r i n f l i g g e r e d a n n i s i g n i f i c a t i v i a H e z b o l l a h , a s e g u i t o d e g l i s f o r z i d i r i o r g a n i z z a z i o n e e f f e t t u a t i d a l g r u p p o n e l l ' u l t i m o a n n o . I l m e s e s c o r s o , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o A b b a s A r a g h c h i s i è r e c a t o i n L i b a n o , u n a v i s i t a v o l t a a g a r a n t i r e c h e n e l l ' e v e n t u a l i t à d i u n a g u e r r a i m i l i t a n t i d i H e z b o l l a h n o n r i m a n g a n o i n d e c i s i .