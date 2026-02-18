T e l A v i v , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' I r a n h a e m e s s o u n a v v i s o u f f i c i a l e p e r l a s i c u r e z z a a e r e a ( N O T A M ) , a v v e r t e n d o d e l l a n c i o d i m i s s i l i p i a n i f i c a t o i n v a s t e a r e e d e l s u d d e l P a e s e p e r d o m a n i . L o r i p o r t a Y n e t N e w s . S e c o n d o i d a t i d e l l a F e d e r a l A v i a t i o n A d m i n i s t r a t i o n ( F A A ) s t a t u n i t e n s e , l o s p a z i o a e r e o n e l l e a r e e d i l a n c i o s a r à c h i u s o a l t r a f f i c o t r a l e 6 , 3 0 e l e 1 7 , 3 0 ( o r a i t a l i a n a ) . S e c o n d o i l n o t i z i a r i o i s r a e l i a n o , l ' O c c i d e n t e e I s r a e l e s t a n n o m o n i t o r a n d o a t t e n t a m e n t e l e s e g n a l a z i o n i , d o p o c h e l ' I r a n h a c o n d o t t o n u m e r o s e e s e r c i t a z i o n i n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , c h e i e r i h a n n o p o r t a t o a n c h e a l l a c h i u s u r a d e l l o S t r e t t o d i H o r m u z .