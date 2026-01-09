T e h e r a n , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I m e d i a s t a t a l i i r a n i a n i r o m p o n o i l s i l e n z i o s u l l e m a n i f e s t a z i o n i c h e h a n n o s c o n v o l t o i l P a e s e d u r a n t e l a n o t t e , s o s t e n e n d o c h e " a g e n t i t e r r o r i s t i " d e g l i S t a t i U n i t i e d i I s r a e l e h a n n o a p p i c c a t o i n c e n d i e s c a t e n a t o l a v i o l e n z a . U n b r e v e r e s o c o n t o t r a s m e s s o d a l l a T v d i S t a t o s t a m a t t i n a s o s t i e n e c h e l e p r o t e s t e h a n n o p r o v o c a t o v i o l e n z e c h e h a n n o c a u s a t o v i t t i m e . I n o l t r e , s o n o s t a t e d a t e a l l e f i a m m e " a u t o p r i v a t e , m o t o c i c l e t t e , c a m i o n d e i p o m p i e r i e a u t o b u s " . I n t a n t o , d i v e r s e z o n e d e l l ' I r a n h a n n o s u b i t o u n b l a c k o u t d i g i t a l e , c o n l e c o n n e s s i o n i I n t e r n e t c r o l l a t e e c e l l u l a r i i r r a g g i u n g i b i l i a n c h e t e l e f o n i c a m e n t e . L e r i p r e s e v i d e o m o s t r a n o c h e i m a n i f e s t a n t i h a n n o d a t o f u o c o a u n u f f i c i o d e l l a I s l a m i c R e p u b l i c o f I r a n B r o a d c a s t i n g a I s f a h a n d u r a n t e l e p r o t e s t e . A t t i v i s t i a n t i r e g i m e h a n n o c o n d i v i s o f i l m a t i c h e s e m b r a n o m o s t r a r e m i g l i a i a d i p e r s o n e m a r c i a r e p e r l e s t r a d e d i M a s h h a d , b l o c c a n d o u n i m p o r t a n t e v i a l e n e l l a c i t t à n o r d - o r i e n t a l e . M a s h h a d è n o t a p e r a v e r d a t o i n a t a l i a l l a G u i d a S u p r e m a i r a n i a n a , l ' A y a t o l l a h A l i K h a m e n e i , e d è l a s e c o n d a c i t t à p i ù g r a n d e d e l P a e s e , d o p o T e h e r a n . L e r i p r e s e e f f e t t u a t e a T e h e r a n m o s t r a n o v e i c o l i r i b a l t a t i e b r u c i a t i . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e H e n g a w p e r i d i r i t t i u m a n i , c h e c i t a i m e d i a s t a t a l i i r a n i a n i , d u e u f f i c i a l i d e l r e g i m e i r a n i a n o s o n o s t a t i u c c i s i d u r a n t e l e p r o t e s t e n e l l a c i t t à d i K e r m a n s h a h , n e l l ' I r a n o c c i d e n t a l e .