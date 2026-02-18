T e l A v i v , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I c o l l o q u i s u l n u c l e a r e t r a S t a t i U n i t i e I r a n s v o l t i s i i e r i a G i n e v r a s i s o n o r i s o l t i c o n u n " n u l l a d i f a t t o " . L o h a d i c h i a r a t o u n a l t o f u n z i o n a r i o s t a t u n i t e n s e a C h a n n e l 1 2 . U n a l t r o f u n z i o n a r i o h a a f f e r m a t o c h e l ' I r a n h a t e m p o f i n o a l l a f i n e d e l m e s e p e r a c c e t t a r e u n p a c c h e t t o d i c o n c e s s i o n i s i g n i f i c a t i v e s u l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p è " m o l t o v i c i n o " a d a r e l ' o r d i n e d i u n a t t a c c o s u l a r g a s c a l a a l l ' I r a n , h a n n o d i c h i a r a t o . N e l f r a t t e m p o , I s r a e l e h a t e n u t o r i u n i o n i a t u t t i i l i v e l l i p e r p r e p a r a r s i a l l ' e v e n t u a l i t à c h e T r u m p d i a i l v i a l i b e r a a u n a t t a c c o , r i p o r t a C h a n n e l 1 2 . I s r a e l e c o n c o r d a a n c h e c o n l a v a l u t a z i o n e n e g a t i v a d e i c o l l o q u i d i G i n e v r a e s p r e s s a d a l f u n z i o n a r i o s t a t u n i t e n s e . " I t e m p i s i s t a n n o a c c o r c i a n d o - h a d i c h i a r a t o T e l A v i v - e q u e s t o v a l e a n c h e p e r l a p r e p a r a z i o n e m i l i t a r e . A l l a f i n e , s a r à u n u o m o a d e c i d e r e " . I s r a e l e r i t i e n e c h e v i s i a u n ' a l t a p r o b a b i l i t à c h e l ' I r a n c o l p i s c a i l P a e s e i n c a s o d i u n a t t a c c o s t a t u n i t e n s e o c o n g i u n t o t r a S t a t i U n i t i e I s r a e l e . I l C o m a n d o d e l F r o n t e I n t e r n o d e l l ' I d f e a l t r e a g e n z i e d i e m e r g e n z a h a n n o r i c e v u t o i s t r u z i o n i d i p r e d i s p o r r e t u t t i i p r e p a r a t i v i n e c e s s a r i p e r t a l e e v e n t u a l i t à , r i p o r t a C h a n n e l 1 2 .