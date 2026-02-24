R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I b e n e f i c i d i u n i n t e r v e n t o a m e r i c a n o s o n o s u p e r i o r i a i r i s c h i . I n n a n z i t u t t o , s i l i b e r e r e b b e u n p o p o l o d i 9 2 m i l i o n i d i p e r s o n e c h e d a a n n i s t a c h i e d e n d o d i p o t e r v i v e r e i n p a c e , l i b e r t à e d e m o c r a z i a c o n t r o u n r e g i m e t e o c r a t i c o e c r i m i n a l e c h e h a u c c i s o , t o r t u r a t o e i m p r i g i o n a t o d e c i n e d i m i g l i a i a d i g i o v a n i . I n s e c o n d o l u o g o , u n I r a n l i b e r o e d e m o c r a t i c o c a m b i e r e b b e p e r s e m p r e i l M e d i o o r i e n t e , c o n b e n e f i c i s u l l a s t a b i l i t à d e l m o n d o i n t e r o ” . F i n o a K y i v , p e r c h è " l ’ I r a n è t r a i p r i n c i p a l i f o r n i t o r i d i d r o n i a l l a R u s s i a : t a g l i a r e q u e i r i f o r n i m e n t i d i a r m i p u ò c o n t r i b u i r e a c a m b i a r e i r a p p o r t i d i f o r z a i n q u e l c o n f l i t t o " . L o d i c e i l s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o , L u i g i M a r a t t i n , i n t e r v i s t a t o d a ' I l F o g l i o ' .