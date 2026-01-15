R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o c o n i l p o p o l o i r a n i a n o c o n t r o i l r e g i m e d e g l i A y a t o l l a h , s t i a m o c o n i d i s s i d e n t i c h e c o n t e s t a n o i l r e g i m e e c h e v e n g o n o t r u c i d a t i p e r l e s t r a d e d i T e h e r a n , s t i a m o c o n l e d o n n e i r a n i a n e o p p r e s s e d a u n a t e o c r a z i a . P e r q u e s t o d o m a n i a l l e 1 6 s a r e m o i n C a m p i d o g l i o c o n A m n e s t y e D o n n a V i t a e L i b e r t à , m e n t r e s a b a t o a b b i a m o a d e r i t o a l l a m a r c i a o r g a n i z z a t a d a l P a r t i t o R a d i c a l e e n e l p o m e r i g g i o s a r ò a P i s a i n p i a z z a V i t t o r i o E m a n u e l e I I d a l l e o r e 1 6 p e r l ’ i n i z i a t i v a o r g a n i z z a t a d a + E u r o p a e A z i o n e . S c e n d i a m o i n p i a z z a p e r e s p r i m e r e s o s t e g n o e v i c i n a n z a a l p o p o l o i r a n i a n o m a a n c h e p e r c h i e d e r e a l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e e i t a l i a n e d i f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r a i u t a r e l a r i v o l u z i o n e d e m o c r a t i c a e l i b e r a l e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .