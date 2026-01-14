R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' u n i t à d e l P a r l a m e n t o i n p o l i t i c a e s t e r a , d i m o s t r a t a a n c h e d a l l a s t a n d i n g o v a t i o n d i i e r i a l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , s v a n i s c e o g g i n e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a d e l S e n a t o . A f a r e l a v o c e f u o r i d a l c o r o s u l l ' I r a n c i p e n s a i l M o v i m e n t o 5 s t e l l e . C h e n o n s o l o n o n v o t a c o n l a m a g g i o r a n z a l a r i s o l u z i o n e p r e s e n t a t a d a l l a f o r z i s t a S t e f a n i a C r a x i , m a s i d i s c o s t a a n c h e d a l l a l i n e a d e g l i ' a l l e a t i ' d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e d i A v s e d e c i d e d i a s t e n e r s i . P o l e m i c h e d a l c e n t r o d e s t r a . M a a n c h e i n p a r t e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a c o n c u i i p e n t a s t e l l a t i s t a n n o c e r c a n d o d i c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i . L a s c e l t a d i n o n v o t a r e a s s i e m e a g l i a l t r i g r u p p i p a r l a m e n t a r i v i e n e a r g o m e n t a t a s u b i t o d a i d u e s e n a t o r i 5 S t e l l e d e l l a c o m m i s s i o n e : " N o n v o g l i a m o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o s i t r o v i a s o s t e n e r e u n ’ a l t r a a z i o n e i l l e g a l e d i T r u m p , u n ’ a l t r a g u e r r a p e r i l p e t r o l i o - s c r i v o n o i n u n a n o t a E t t o r e L i c h e r i e B r u n o M a r t o n - p e r q u e s t o m o t i v o a b b i a m o c h i e s t o d i i n s e r i r e u n i m p e g n o n e l l a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a s u l l ’ I r a n p e r s c o n g i u r a r e u n i n t e r v e n t o m i l i t a r e u n i l a t e r a l e . Q u e s t o n o s t r o a u s p i c i o è s t a t o r i g e t t a t o e p e r q u e s t o c i s i a m o a s t e n u t i " . M a v i e n e r i v e n d i c a t a a s t r e t t o g i r o a n c h e d a i b i g d e l m o v i m e n t o . I n p r i m i s i l p r e s i d e n t e G i u s e p p e C o n t e c h e , s u i s o c i a l , s o s t i e n e c h e " l ' a s s e n z a d i q u e l p a s s a g g i o è p e r n o i f o n d a m e n t a l e . S o p r a t t u t t o o r a c h e s i è m a n i f e s t a t a l a d o t t r i n a ' M e l o n i - T a j a n i ' p e r c u i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v a l e … m a f i n o a u n c e r t o p u n t o . E q u e s t o p u n t o l o s t a b i l i s c o n o g l i S t a t i U n i t i , d i v o l t a i n v o l t a " . P e r i l l e a d e r d e i p e n t a s t e l l a t i , " s e l a s c i a m o c h e p r e v a l g a l a l e g g e d e l p i ù f o r t e , d e l p i ù a r m a t o , r o t o l e r e m o n e l p i ù c o m p l e t o d i s o r d i n e m o n d i a l e . L a c o m u n i t à e g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i h a n n o t a n t e l e v e d a u s a r e s u l f r o n t e e c o n o m i c o e d i p l o m a t i c o p e r c a m b i a r e l e c o s e . C o n d i v i d i a m o o g n i f o r m a d i s o s t e g n o v e r o , c o n c r e t o , r i s p e t t o s o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e a i m a n i f e s t a n t i e a u s p i c h i a m o u n a s v o l t a d e m o c r a t i c a i n I r a n f r u t t o d e l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o i r a n i a n o " . U n a m o t i v a z i o n e c h e , p e r ò , l a s c i a l o s p a z i o a p o l e m i c h e . A d e s t r a , m a a n c h e a s i n i s t r a . L a m a g g i o r a n z a a t t a c c a : l ' a s t e n s i o n e d e i C i n q u e s t e l l e r e n d e p a l e s i l e s p a c c a t u r e c h e c i s o n o a l l ' i n t e r n o d e l l e o p p o s i z i o n i . U n a f f o n d o c h e s p i n g e i d e m a n o n e n f a t i z z a r e l a q u e s t i o n e : " P a r l a n o d i d i v i s i o n i n e l c e n t r o s i n i s t r a p e r n a s c o n d e r e l e l o r o d i v i s i o n i c h e c r e s c o n o o g n i g i o r n o d i p i ù " . T r a i d e m v a i n v e c e d r i t t a l a ' s o l i t a ' P i n a P i c i e r n o : " L ’ a s t e n s i o n e d e l M 5 s s u l l a m o z i o n e u n i t a r i a v o t a t a o g g i a l S e n a t o a s o s t e g n o d e l l a r e s i s t e n z a i r a n i a n a è g r a v e - s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o - . D a v a n t i a r e p r e s s i o n e e v i o l a z i o n i s i s t e m a t i c h e d e i d i r i t t i u m a n i n o n e s i s t o n o z o n e g r i g i e : o c o n i l p o p o l o i r a n i a n o o c o n g l i A y a t o l l a h " . P i ù d u r o a n c o r a è C a r l o C a l e n d a , c h e u t i l i z z a l ' i r o n i a p e r d i r e c h e i l M o v i m e n t o 5 s t e l l e è " s e m p r e d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a . A v a n t i c o s ì c o n M a d u r o , P u t i n e A y a t o l l a h v a r i " . " R e s p i n g i a m o c o n f o r z a l ’ a c c u s a d i e s s e r e ' p r i m a c o n P u t i n , p o i c o n M a d u r o e o r a c o n g l i a y a t o l l a h ' - è l a r i s p o s t a d e l c a p o g r u p p o i n S e n a t o , S t e f a n o P a t u a n e l l i - . È u n a c a r i c a t u r a u t i l e s o l o a e v i t a r e i l c o n f r o n t o n e l m e r i t o . L a n o s t r a l i n e a è s e m p r e s t a t a l a s t e s s a : m a i c o n i r e g i m i , m a i c o n l e g u e r r e i l l e g a l i , s e m p r e c o n i p o p o l i e c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , t a n t o è c h e i l M o v i m e n t o 5 s t e l l e s a r à i n p i a z z a d e l C a m p i d o g l i o , v e n e r d ì a l l e 1 6 , a s s i e m e a P d , A v s , I t a l i a v i v a e + E u r o p a a l l a m a n i f e s t a z i o n e o r g a n i z z a t a d a A m n e s t y e D o n n a V i t a L i b e r t à . I l P d h a a d e r i t o q u e s t a m a t t i n a , s e n e è d i s c u s s o n e l l ' a s s e m b l e a c o n g i u n t a d e i g r u p p i d i C a m e r a e S e n a t o e l a s o l l e c i t a z i o n e a p a r t e c i p a r e , h a n n o s p i e g a t o a l c u n i p a r l a m e n t a r i P d p r e s e n t i , è a r r i v a t a d i r e t t a m e n t e d a E l l y S c h l e i n . L a s e g r e t a r i a d e m h a r i c o r d a t o c o m e g i à i n a l t r e o c c a s i o n e a b b i a s o s t e n u t o e p r e s o p a r t e a i n i z i a t i v e d i D o n n a V i t a L i b e r t à . " E r a g i u s t o c h e f o s s e r o l o r o a p r o m u o v e r e l a m a n i f e s t a z i o n e e a p p e n a l o h a n n o f a t t o , a b b i a m o i m m e d i a t a m e n t e a d e r i t o " , h a s p i e g a t o a q u a n t o r i f e r i s c o n o i p a r l a m e n t a r i d e m . E p o t r e b b e n o n e s s e r e l ' u n i c a p i a z z a : i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i P d , F r a n c e s c o B o c c i a , n o n h a e s c l u s o i n f a t t i l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a p i a z z a d i s a b a t o o r g a n i z z a t a d a + E u r o p a e A z i o n e .