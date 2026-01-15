I s l a m a b a d , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n v i a t o d e l l ' I r a n i n P a k i s t a n , R e z a A m i r i M o g h a d a m , h a r i f e r i t o c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a i n f o r m a t o T e h e r a n c h e n o n a t t a c c h e r à i l P a e s e e h a c h i e s t o a n c h e a l l ' I r a n d i e s e r c i t a r e m o d e r a z i o n e . M o g h a d a m h a r i l a s c i a t o q u e s t e d i c h i a r a z i o n i d u r a n t e u n a v i s i t a a l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e R a h m a t u l - l i l - A l a m e e n ( i s t i t u z i o n e e d u c a t i v a d e l g o v e r n o p a k i s t a n o , n d r ) . L ' i n v i a t o i r a n i a n o h a p r e c i s a t o d i a v e r r i c e v u t o i n f o r m a z i o n i i n t o r n o a l l ' u n a d i n o t t e , d a l l e q u a l i e m e r g e v a c h e T r u m p n o n v o l e v a l a g u e r r a e a v e v a c h i e s t o a l l ' I r a n d i n o n a t t a c c a r e g l i i n t e r e s s i s t a t u n i t e n s i n e l l a r e g i o n e . P a r l a n d o d e l l e p r o t e s t e , l ' i n v i a t o h a s o s t e n u t o c h e l a g e n t e h a i l l e g i t t i m o d i r i t t o d i p r o t e s t a r e e c h e i l g o v e r n o a v e v a a v v i a t o d e i c o l l o q u i c o n i d i m o s t r a n t i . T u t t a v i a , l a c o p e r t u r a m e d i a t i c a s t a t u n i t e n s e e o c c i d e n t a l e h a i n c i t a t o a l l a v i o l e n z a , a g g r a v a n d o u l t e r i o r m e n t e l a s i t u a z i o n e . R i f e r e n d o s i a l l e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e d a T r u m p e d a l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u i l 7 g e n n a i o , h a a f f e r m a t o c h e e q u i v a l g o n o a u n ' i n g e r e n z a n e g l i a f f a r i i n t e r n i d e l l ' I r a n , a l i m e n t a n d o u l t e r i o r m e n t e l e t e n s i o n i . L ' i n v i a t o h a d e s c r i t t o g l i e v e n t i c o m e i p e g g i o r i n e l l a s t o r i a d e l l ' I r a n . H a a f f e r m a t o c h e g r u p p i a r m a t i h a n n o c o m m e s s o o m i c i d i , a t t a c c a t o m o s c h e e e a p p i c c a t o i n c e n d i . L ' i n v i a t o h a p o i a f f e r m a t o c h e l a s i t u a z i o n e è o r a " p i e n a m e n t e s o t t o c o n t r o l l o " , a g g i u n g e n d o c h e a l m o m e n t o n o n c i s o n o p r o t e s t e i n I r a n , n o n o s t a n t e l e m i n a c c e p r o v e n i e n t i d a I s r a e l e e d a g l i S t a t i U n i t i . H a i n o l t r e r i b a d i t o c h e , i n c a s o d i a g g r e s s i o n e d a p a r t e d i I s r a e l e o d e g l i S t a t i U n i t i , T e h e r a n a v e v a g i à f a t t o s a p e r e d i e s s e r e p r o n t a .