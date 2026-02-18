T e l A v i v , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e g i m e i r a n i a n o h a m a s s a c r a t o d e c i n e d i m i g l i a i a d i i r a n i a n i n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , c a u s a n d o i m m e n s e s o f f e r e n z e e d i f f o n d e n d o i l t e r r o r e i n t u t t o i l m o n d o . S p e r o e p r e g o c h e q u e s t o r e g i m e t e r r o r i s t i c o e i s u o i a l l e a t i s c o m p a i a n o e c h e p o s s i a m o a s s i s t e r e a u n ' e r a d i v e r s a e a u n f u t u r o d i v e r s o p e r i f i g l i d e l M e d i o O r i e n t e " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o I s a a c H e r z o g d u r a n t e u n a v i s i t a a l C e n t r o d i C o o r d i n a m e n t o C i v i l e - M i l i t a r e p e r l a S t r i s c i a d i G a z a .