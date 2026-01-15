T e h e r a n , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I r a n s t a a f f r o n t a n d o u n a g u e r r a g l o b a l e e d i v e r s i f i c a t a c o n i l n e m i c o : e c o n o m i c a , s o c i a l e , c u l t u r a l e , p o l i t i c a , d i s i c u r e z z a e a n c h e n e l s e t t o r e i n f o r m a t i c o " . L o h a d i c h i a r a t o M o h a m m a d K a r a m i , c o m a n d a n t e d e l l e f o r z e d i t e r r a d e l l e G u a r d i e d e l l a r i v o l u z i o n e i s l a m i c a , c i t a t o d a Y n e t N e w s . " S i a m o p r o n t i a r i s p o n d e r e c o n d e c i s i o n e a q u a l s i a s i e r r o r e c o m m e t t a n o " , h a a g g i u n t o i l c o m a n d a n t e d e i P a s d a r a n .