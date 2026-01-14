R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l i c h e a f f o l l a n o i l c a m p o s b a g l i a t o r i e s c o n o a c o m m e t t e r e u n a l t r o i n a m m i s s i b i l e e r r o r e . O g g i , i n c o m m i s s i o n e E s t e r i a l S e n a t o , i l M 5 S s i è d i s t i n t o a s s u m e n d o u n ’ a l t r a p o s i z i o n e i r r a g i o n e v o l e : q u e l l a d i s c h i e r a r s i c o n t r o l a m o z i o n e u n i t a r i a c h e i m p e g n a i l G o v e r n o M e l o n i a f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r c o n d a n n a r e , e n o n s o l o , l a v i o l e n t a r e p r e s s i o n e c o n t r o c h i m a n i f e s t a i l r e g i m e d i T e h e r a n . L i a b b i a m o v i s t i s c h i e r a r s i a f a v o r e d i p r e s u n t i t e r r o r i s t i e s o s t e n i t o r i d i H a m a s , a b b i a m o a s c o l t a t o i l o r o i l l o g i c i d i s t i n g u o s u M a d u r o e s u l l ’ i n t e r v e n t i s m o d i T r u m p , a b b i a m o l e t t o d i c h i a r a z i o n i c o n t r o i l s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a , q u e s t a m a t t i n a l ’ e n n e s i m o s c i v o l o n e : d i r e ‘ n o ’ a u n ’ a z i o n e d i p l o m a t i c a p e r d i f e n d e r e d e i c i t t a d i n i c h e p r o t e s t a n o c o n t r o u n a t e o c r a z i a . N o i s a p p i a m o d a q u a l e p a r t e s t a r e : i n d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a . L o r o , e v i d e n t e m e n t e , n o n n e c o n o s c o n o n e p p u r e i l s i g n i f i c a t o ” . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e .