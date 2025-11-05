R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o g l i a m o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e l ’ a p p r o v a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l a l e g g e q u a d r o s u g l i i n t e r p o r t i e l e p i a t t a f o r m e t e r r i t o r i a l i l o g i s t i c h e . D o p o o l t r e t r e n t ’ a n n i , f i n a l m e n t e a g g i o r n i a m o u n a n o r m a t i v a d e l 1 9 9 0 , r i c o n o s c e n d o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a l o g i s t i c a e d e l l ’ i n t e r m o d a l i t à p e r l o s v i l u p p o d e l P a e s e " . C o s ì M a r i a G r a z i a F r i j i a , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e m e m b r o d e l l a I X c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i . " L a p r o p o s t a d i l e g g e S . 3 2 5 7 - p r o s e g u e - v o l u t a e p r o m o s s a d a l G o v e r n o M e l o n i , i n t r o d u c e u n q u a d r o n o r m a t i v o m o d e r n o , a l l i n e a t o a g l i i n d i r i z z i e u r o p e i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e i l s i s t e m a d e i t r a s p o r t i , r a z i o n a l i z z a r e l ’ u s o d e l t e r r i t o r i o , r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e s u p e r a r e l e l i m i t a z i o n i d e l t r a s p o r t o t r a d i z i o n a l e . I n p a r t i c o l a r e , l a l e g g e v a l o r i z z a e i n t e g r a l e r e t i f e r r o v i a r i e e l o g i s t i c h e n a z i o n a l i c o n l e r e t i t r a n s e u r o p e e d i t r a s p o r t o ( T E N - T ) , p u n t o c r u c i a l e p e r i l c o l l e g a m e n t o d e l l ’ I t a l i a a l m e r c a t o e u r o p e o e m e d i t e r r a n e o . Q u e s t a r i f o r m a c o n c r e t a p e r m e t t e r à , a d e s e m p i o , d i p o t e n z i a r e i g r a n d i i n t e r p o r t i n a z i o n a l i c o m e q u e l l i d i V e r o n a e B o l o g n a , s n e l l e n d o l e p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e e f a v o r e n d o l ’ u t i l i z z o d e l t r a s p o r t o i n t e r m o d a l e f e r r o v i a r i o . C i ò s i t r a d u r r à i n u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l t r a f f i c o s u s t r a d a e d e l l e e m i s s i o n i i n q u i n a n t i " . " Q u e s t o i m p o r t a n t e t r a g u a r d o n a s c e d a u n l a v o r o a p p r o f o n d i t o i n C o m m i s s i o n e , d i a s c o l t o e c o n d i v i s i o n e c o n o p e r a t o r i , i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i . I l G o v e r n o M e l o n i d i m o s t r a c o n q u e s t a r i f o r m a l a c a p a c i t à d i i n t e r v e n i r e c o n c r e t a m e n t e p e r u n i r e c o m p e t i t i v i t à , s o s t e n i b i l i t à e v i s i o n e s t r a t e g i c a . O r a i l n o s t r o i m p e g n o c o n t i n u e r à n e l t r a s f o r m a r e q u e s t a l e g g e i n a z i o n i c o n c r e t e , p e r d a r e a l n o s t r o s i s t e m a l o g i s t i c o u n o s l a n c i o d e c i s i v o e r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e h u b c e n t r a l e d e i t r a f f i c i e u r o p e i e m e d i t e r r a n e i " , c o n c l u d e .