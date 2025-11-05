Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Accogliamo con grande soddisfazione lapprovazione alla Camera della legge quadro sugli interporti e le piattaforme territoriali logistiche. Dopo oltre trentanni, finalmente aggiorniamo una normativa del 1990, riconoscendo il ruolo strategico della logistica e dellintermodalità per lo sviluppo del Paese". Così Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli dItalia e membro della IX commissione Trasporti. "La proposta di legge S. 3257 - prosegue - voluta e promossa dal Governo Meloni, introduce un quadro normativo moderno, allineato agli indirizzi europei, con lobiettivo di rendere più efficiente il sistema dei trasporti, razionalizzare luso del territorio, ridurre limpatto ambientale e superare le limitazioni del trasporto tradizionale. In particolare, la legge valorizza e integra le reti ferroviarie e logistiche nazionali con le reti transeuropee di trasporto (TEN-T), punto cruciale per il collegamento dellItalia al mercato europeo e mediterraneo. Questa riforma concreta permetterà, ad esempio, di potenziare i grandi interporti nazionali come quelli di Verona e Bologna, snellendo le procedure burocratiche e favorendo lutilizzo del trasporto intermodale ferroviario. Ciò si tradurrà in una significativa riduzione del traffico su strada e delle emissioni inquinanti". "Questo importante traguardo nasce da un lavoro approfondito in Commissione, di ascolto e condivisione con operatori, istituzioni e territori. Il Governo Meloni dimostra con questa riforma la capacità di intervenire concretamente per unire competitività, sostenibilità e visione strategica. Ora il nostro impegno continuerà nel trasformare questa legge in azioni concrete, per dare al nostro sistema logistico uno slancio decisivo e rafforzare il ruolo dellItalia come hub centrale dei traffici europei e mediterranei", conclude.