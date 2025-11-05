R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a n u o v a l e g g e q u a d r o i n m a t e r i a d i i n t e r p o r t i , F r a t e l l i d ’ I t a l i a r e a l i z z a u n p u n t o c h i a v e d e l s u o p r o g r a m m a p o l i t i c o , f o r n e n d o f i n a l m e n t e u n q u a d r o n o r m a t i v o c h i a r o e a t t e s o d a d e c e n n i d a l s e t t o r e d e l l a l o g i s t i c a . L a l e g g e , c o n p r i m o f i r m a t a r i o M a u r o R o t e l l i e s o t t o s c r i t t a d a t u t t o i l g r u p p o d i F d i , p r o p o s t a e c a l e n d a r i z z a t a p i ù v o l t e n e l l e l e g i s l a t u r e p r e c e d e n t i m a o s t a c o l a t a d a i G o v e r n i a g u i d a P d e 5 S t e l l e , d e f i n i s c e i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e l a n a t u r a e i l r u o l o d e g l i i n t e r p o r t i . R e a l i z z i a m o q u e l l o c h e e r a n e l n o s t r o p r o g r a m m a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . O g g i n o i d i a m o u n a r i s p o s t a a l l ’ U n i o n e d e g l i i n t e r p o r t i , a g l i o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i , c h e a s p e t t a v a n o e c h e d a 3 0 a n n i c h i e d e v a n o u n i n t e r v e n t o , b a n a l m e n t e , p e r d e f i n i r e c o s a s i a u n i n t e r p o r t o " . C o s ì S a l v a t o r e D e i d d a , d e p u t a t o F d I e p r e s i d e n t e d e l l a I X c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , P o s t e e T e l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a C a m e r a , d u r a n t e l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a M o n t e c i t o r i o . " L ' a p p r o v a z i o n e r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i s i g n i f i c a t i v o n e l s u p p o r t o a l s i s t e m a l o g i s t i c o e i n t e r m o d a l e i t a l i a n o . D e i d d a h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l l a v o r o d e l l e i m p r e s e p r i v a t e c h e i n v e s t o n o n e l s e t t o r e , p r e n d e n d o l e d i s t a n z e d a l l e p o s i z i o n i a s s u n t e i n p a s s a t o d a P d e 5 S t e l l e . R e a l i z z i a m o u n a l t r o p a s s o i n a v a n t i n e l d a r e r i s p o s t a a d u n s i s t e m a l o g i s t i c o e i n t e r m o d a l e , d i a m o d i g n i t à a l l a v o r o d e l l e i m p r e s e e n o n l e d e m o n i z z i a m o c o m e v e n g o n o d e f i n i t e d a P d e 5 S t e l l e l e i m p r e s e d i p r i v a t i c h e i n v e s t o n o . L e l e g g i s i a m o a b i t u a t i a s c r i v e r l e i n m a n i e r a c o n d i v i s a , a s c o l t a n d o t u t t i e a v e n d o l ’ u m i l t à d i i m p a r a r e e r e a l i z z a r e i l n o s t r o p e r c o r s o d i G o v e r n o p a s s o d o p o p a s s o " , c o n c l u d e .