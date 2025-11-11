R o m a , 1 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i s t i t u t o n o n è s o l t a n t o l ' e n t e c h e g a r a n t i s c e l a c o e s i o n e s o c i a l e , m a v u o l e a p r i r s i a l l a c o l l e t t i v i t à c o n u n o s g u a r d o a i g i o v a n i e s o p r a t t u t t o a q u e l l e c h e s o n o l e t e n s i o n i , l e a s p i r a z i o n i d e i r a g a z z i , g l i a s p e t t i c u l t u r a l i , s p o r t i v i e s o c i a l i . O g g i v o g l i a m o c e l e b r a r e q u e s t o a n n i v e r s a r i o , m a n o n è s o l t a n t o l ' a p e r t u r a d i p a l a z z o W e d e k i n d , c h e è a s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à n a z i o n a l e , l o è s t a t o e l o s a r à s e m p r e d i p i ù , m a a n c h e u n ' o c c a s i o n e p e r i n c e n t r a r e l ' a t t e n z i o n e a g l i a s p e t t i c u l t u r a l i a c u i l ' I n p s s t a g u a r d a n d o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e . L ’ e v e n t o o d i e r n o h a u n v a l o r e s i m b o l i c o p e r n o i , s i g n i f i c a a n c h e u n ' a p e r t u r a d i q u e s t o p a l a z z o e d i t u t t e l e r e a l t à d e l l ' I n p s c h e p o s s i e d e i n I t a l i a , u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r l ’ i s t i t u t o n a z i o n a l e d e l l a p r e v i d e n z a s o c i a l e , m a s o p r a t t u t t o a s e r v i z i o d e g l i i t a l i a n i ” . C o s ì A n t o n i o D i M a t t e o , c o n s i g l i e r e d ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l ’ I n p s , a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o a R o m a , ‘ P a l a z z o W e d e k i n d : 1 0 0 a n n i d i f u t u r o . U n ’ e r e d i t à c h e g u a r d a a v a n t i ’ , c h e c e l e b r a l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l P a l a z z o d a p a r t e d i I n p s .