Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Listituto non è soltanto l'ente che garantisce la coesione sociale, ma vuole aprirsi alla collettività con uno sguardo ai giovani e soprattutto a quelle che sono le tensioni, le aspirazioni dei ragazzi, gli aspetti culturali, sportivi e sociali. Oggi vogliamo celebrare questo anniversario, ma non è soltanto l'apertura di palazzo Wedekind, che è a servizio della comunità nazionale, lo è stato e lo sarà sempre di più, ma anche un'occasione per incentrare l'attenzione agli aspetti culturali a cui l'Inps sta guardando con grande attenzione. Levento odierno ha un valore simbolico per noi, significa anche un'apertura di questo palazzo e di tutte le realtà dell'Inps che possiede in Italia, una grande opportunità per listituto nazionale della previdenza sociale, ma soprattutto a servizio degli italiani. Così Antonio Di Matteo, consigliere damministrazione dellInps, allincontro organizzato a Roma, Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Uneredità che guarda avanti, che celebra lanniversario dellacquisizione del Palazzo da parte di Inps.