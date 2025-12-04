R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - A B a r i u l t i m a t a p p a p e r i l 2 0 2 5 , m a t u t t o è p r o n t o a r i p a r t i r e i l p r o s s i m o a n n o . S i c h i u d e i n f a t t i n e l c a p o l u o g o p u g l i e s e i l R o a d s h o w d i B n l B n p P a r i b a s c h e s t a p o r t a n d o l a B a n c a , d a N o r d a S u d , i n u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o e d i a l o g o s u e c o n o m i a , i m p r e s e , i n n o v a z i o n e , l a v o r o e g e o p o l i t i c a , c o n c l i e n t i , s t a k e h o l d e r , r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e , d e l l e a s s o c i a z i o n i , d e l l e u n i v e r s i t à e d e l l a S o c i e t à . C i n q u e t a p p e ( R o m a , P a r m a , V e r o n a , B e r g a m o e o g g i B a r i ) p e r i l 2 0 2 5 , m e n t r e l o s c o r s o a n n o s o n o s t a t e 4 l e c i t t à t o c c a t e : B o l o g n a , P a d o v a , N a p o l i e M i l a n o ; p e r u n t o t a l e d i o l t r e 2 0 0 0 o s p i t i e p i ù d i 5 0 r e l a t o r i . P r e s s o i l P a l a z z o d e l l a P r o v i n c i a , s e d e d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i B a r i , s i p a r l a d i c o n n e s s i o n i t r a t a l e n t o , r i c e r c a e i m p r e s a , d i o p p o r t u n i t à n e l l ’ a m b i t o d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e a m b i e n t a l e , d e l l a c a p a c i t à d e l S u d d i a t t r a r r e r i s o r s e , c o m p e t e n z e e p r o g e t t u a l i t à . E l e n a G o i t i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B N L e R e s p o n s a b i l e d e l G r u p p o B N P P a r i b a s i n I t a l i a , a p r e n d o l a t a v o l a r o t o n d a h a s o t t o l i n e a t o c o m e " i l S u d è t e r r a d i e c c e l l e n z e , i m p r e n d i t o r i a l i t à , i n n o v a z i o n e e v i s i o n e . I l p a n e l d i o g g i è l a p i ù c o n c r e t a e s p r e s s i o n e d i q u a n t a f o r z a e v a l o r e c i s i a n o n e l m o n d o d e l l e i m p r e s e , d e l l e a s s o c i a z i o n i , d e l l ’ A c c a d e m i a e d e l l a S o c i e t à s u l t e r r i t o r i o p u g l i e s e . A b b i a m o t o c c a t o d i v e r s e c i t t à i n t u t t a I t a l i a e o g n i t a p p a c i h a r e s t i t u i t o s i a l a r a z i o n a l i t à n e l l ’ a n a l i s i d e i r i s c h i e d e i c o n t e s t i , s i a l a r e a t t i v i t à e i l c o r a g g i o d i p r o g e t t a r e o g n i g i o r n o i l f u t u r o . È c o n q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a c h e , c o m e B a n c a e G r u p p o , c o n t i n u i a m o a s o s t e n e r e l ’ e c o n o m i a r e a l e , a c c o m p a g n a n d o f a m i g l i e e i m p r e s e . P r o s e g u i r e m o i n q u e s t o v i a g g i o t r a i d i s t r e t t i p r o d u t t i v i , a m b a s c i a t o r i d e l n o s t r o P a e s e n e l m o n d o " . A B a r i s i c o n f r o n t a n o L u c i a F o r t e , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o O r o p a n S . p . A . ; M a r i o A p r i l e , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a B a r i e B A T ; P a s q u a l e C a s i l l o , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o G r u p p o C a s i l l o ; V i n c e n z o D i v e l l a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o G r u p p o D i v e l l a ; A n t o n i o M e s s e n i P e t r u z z e l l i , P r o r e t t o r e d e l P o l i t e c n i c o d i B a r i . L a m o d e r a z i o n e è a f f i d a t a a l D i r e t t o r e T e r r i t o r i a l e S u d d i B N L B N P P a r i b a s , B a r b a r a M a r t i n i ; c h i u d e i l a v o r i R u x a n d r a V a l c u , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r d e l l a B a n c a . L ’ e v e n t o s i s v i l u p p a s u d u e g i o r n i ( o g g i e d o m a n i ) e , o l t r e a l l a t a v o l a r o t o n d a , p r e v e d e m e e t i n g m i r a t i p e r i n t e n s i f i c a r e l o s c a m b i o c o n i c l i e n t i , m a a n c h e t r a l e s t r u t t u r e i n t e r n e d i B N L s u a t t i v i t à p r e s e n t i e f u t u r e . L a R e g i o n e P u g l i a è p a r t e d e l p e r i m e t r o d i c o m p e t e n z a e a z i o n e d e l l a D i r e z i o n e T e r r i t o r i a l e S u d d e l l a B a n c a , a t t i v a a n c h e i n B a s i l i c a t a , C a l a b r i a , C a m p a n i a e S i c i l i a . L a S t r u t t u r a c o n t a c i r c a 1 0 0 0 p e r s o n e e 1 5 0 “ p u n t i d i p r e s e n z a ” t r a f i l i a l i , c e n t r i P r i v a t e B a n k i n g e W e a l t h M a n a g e m e n t , c e n t r i C o r p o r a t e B a n k i n g , S M E ( P M I ) e P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . C o m e r i c o r d a R u x a n d r a V a l c u , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r B N L B N P P a r i b a s " l a P u g l i a è u n t e r r i t o r i o c h e n o n h a p i ù b i s o g n o d i e s s e r e s o s t e n u t o , m a a c c o m p a g n a t o . C r e s c e , s t a a c c e l e r a n d o , a n c h e g e s t e n d o l e d i s c o n t i n u i t à e t r a s f o r m a z i o n i " . " G r a z i e a d u n s e t t o r e i n d u s t r i a l e c h e s i é a p e r t o a i n n o v a z i o n e e n u o v e t e c n o l o g i e ; a p o l i t i c h e r e g i o n a l i c h e h a n n o s a p u t o a t t i v a r e r i s o r s e i m p o r t a n t i , i n p r i m i s q u e l l e d e l P N R R ; e a u n t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e c h e h a s c e l t o d i i n v e s t i r e i n v e c e d i a t t e n d e r e . N o i - c o n c l u d e - v o g l i a m o e s s e r c i p e r c h é i l s a p e r e d i v e n t i i m p r e s a , l a r i c e r c a p r o d o t t o e i l t a l e n t o s v i l u p p o . L o f a c c i a m o p u n t a n d o s u c r e s c i t a , t r a s f o r m a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à " .