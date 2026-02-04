R o m a , 4 f e b . ( L a b i t a l i a ) - " S e r v e t u t e l a r e l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a , r e n d e n d o p o s s i b i l e l a s f i d a d i g i t a l e e g r e e n e n e l c o n t e m p o a p r i r e a n u o v i m e r c a t i , p e r u n a c h i a r a p o l i t i c a s t r a t e g i c a " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o ' L ’ I t a l i a i n C a n t i e r e ' o r g a n i z z a t o d a L e g a m b i e n t e . " N e l n o s t r o L i b r o b i a n c o m e t t i a m o l a d u p l i c e s f i d a d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e d e l l ’ e c o n o m i a g r e e n c h e s i d e v e c o n i u g a r e c o n i l p i l a s t r o d e l l ’ e c o n o m i a s t r a t e g i c a " , s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o U r s o . " D o b b i a m o b l o c c a r e l ’ e s p o r t a z i o n e d e i r i f i u t i c h e c o n t e n g o n o m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e . I l n o s t r o P a e s e è n e l l a s h o r t l i s t p e r a v e r e u n d e p o s i t o s t r a t e g i c o d i s t o c c a g g i o d i m a t e r i e p r i m e " . I l m i n i s t r o h a p o i p r e c i s a t o c h e p r o b a b i l m e n t e " s a r à n e l N o r d I t a l i a , p e r e s s e r e v i c i n o a i p o r t i , p e r c h é l ’ E u r o p a è c i r c o n d a t a d a c o n f l i t t i " e d u n q u e è n e c e s s a r i o g a r a n t i r e " u n ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a " .