Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Serve tutelare lindustria europea, rendendo possibile la sfida digitale e green e nel contempo aprire a nuovi mercati, per una chiara politica strategica". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dellevento 'LItalia in Cantiere' organizzato da Legambiente. "Nel nostro Libro bianco mettiamo la duplice sfida della digitalizzazione e delleconomia green che si deve coniugare con il pilastro delleconomia strategica", sottolinea il ministro Urso."Dobbiamo bloccare lesportazione dei rifiuti che contengono materie prime critiche. Il nostro Paese è nella short list per avere un deposito strategico di stoccaggio di materie prime". Il ministro ha poi precisato che probabilmente "sarà nel Nord Italia, per essere vicino ai porti, perché lEuropa è circondata da conflitti" e dunque è necessario garantire "unautonomia strategica".