F a b r i a n o ( A n ) , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l g r u p p o A r i s t o n , " a z i e n d a m u l t i n a z i o n a l e c o n m a r c h i n o t i i n t u t t o i l m o n d o e c o n f a b b r i c h e i n n u m e r o s i P a e s i , è e s e m p l a r e d i u n m o d e l l o d i i m p r e s a m o d e r n a , l o n t a n a d a l o g i c h e p r o t e z i o n i s t i c h e e d i c o n c e n t r a z i o n e , c h e h a s a p u t o f a r d i F a b r i a n o u n a r c h e t i p o . ' G l o b a l i z z a z i o n e s e n z a t e r r o r i s m o ' , r i v e n d i c a v a " F r a n c e s c o M e r l o n i e " i l t e m a d e l l o s v i l u p p o d e l l e a r e e i n t e r n e è n e l d n a d e l l a f a m i g l i a M e r l o n i , f i n d a l f o n d a t o r e A r i s t i d e " , c h e " s e p p e p o r t a r e s v i l u p p o i n a r e e a l l a p e r i f e r i a d e l l e d i r e t t r i c i d i c r e s c i t a . I l g r u p p o A r i s t o n è l a c o n f e r m a c h e l a c o m p e t i t i v i t à n o n è s i n o n i m o d i d e s e r t i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e e n o n i m p o n e d e l o c a l i z z a z i o n e " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a F a b r i a n o a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a d i F r a n c e s c o M e r l o n i . " A l c o n t r a r i o , l a d i m e n s i o n e l o c a l e , c o n i s a p e r i , c o n l e p e r s o n e c h e l a a c c o m p a g n a n o , - q u e s t o v a l e p e r m o l t e a r e e i n t e r n e d o v e o p e r a n o i n d u s t r i e d i e c c e l l e n z a - è u n a d e l l e c o m p o n e n t i d e l s u c c e s s o . I l q u a r t o c a p i t a l i s m o , c o m e l o c h i a m a v a F r a n c e s c o M e r l o n i , f a c e n d o p r o p r i a u n a d e f i n i z i o n e d e g l i e c o n o m i s t i . N a t u r a l m e n t e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - i l c o r a g g i o d e l l e i m p r e s e d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e i s t i t u z i o n i d i n o n c o n s e n t i r e l a r a r e f a z i o n e d e i s e r v i z i d i t r a s p o r t o , d i i s t r u z i o n e , d i s a l u t e , d i r e t i d i g i t a l i , s e n z a i q u a l i l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e n o n p o s s o n o v i v e r e " .