R o m a , 2 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n c i d e n t e m o r t a l e o g g i 2 5 d i c e m b r e i n m a t t i n a t a a R o m a . P a t t u g l i e d e l l a p o l i z i a l o c a l e d e l G r u p p o A u r e l i o s o n o i n t e r v e n u t e i n t o r n o a l l e 1 0 . 3 0 i n v i a A u r e l i a , d i r e z i o n e R o m a , a l l ' a l t e z z a k m 1 2 . A p e r d e r e l a v i t a u n u o m o d i 4 9 a n n i c h e s i t r o v a v a b o r d o d i u n a m o t o , c h e a l m o m e n t o r i s u l t a e s s e r e l ' u n i c o v e i c o l o c o i n v o l t o . L ' u o m o a v r e b b e p e r s o i l c o n t r o l l o d e l m e z z o e s i s a r e b b e s c o n t r a t o c o n t r o i l g u a r d r a i l .