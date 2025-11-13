M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a C a s s a z i o n e h a d i c h i a r a t o " i n a m m i s s i b i l e " i l r i c o r s o p r e s e n t a t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o c o n t r o l e o r d i n a n z e c o n l e q u a l i i l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e a m e t à a g o s t o a v e v a a n n u l l a t o g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , p e r c a r e n z a d i g r a v i i n d i z i d i c o r r u z i o n e , d e l l ' i m m o b i l i a r i s t a M a n f r e d i C a t e l l a , d e l l ’ a r c h i t e t t o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , e d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( l ’ u n i c o a l l o r a f i n i t o i n c a r c e r e ) . L a V I S e z i o n e - s i a t t e n d o n o l e m o t i v a z i o n i d e l p r o v v e d i m e n t o d e l l a C a s s a z i o n e - h a c o s ì c o n f e r m a t o i p r o v v e d i m e n t i d e l R i e s a m e c o n c u i e r a n o s t a t e r e v o c a t e l e m i s u r e c a u t e l a r i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . S e l a P r o c u r a d i M i l a n o s o s t e n e v a l a " m a n c a n z a , a p p a r e n z a e m a n i f e s t a i l l o g i c i t à d e l l a m o t i v a z i o n e " d e l R i e s a m e , è s t a t a l a s t e s s a s o s t i t u t a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e i n C a s s a z i o n e C r i s t i n a M a r z a g a l l i , n e l s u o i n t e r v e n t o , a r i b a d i r e c o m e g l i a t t i d e l l ' a c c u s a " n o n d i m o s t r a n o l a f o r m a z i o n e , n é l ' o p e r a t i v i t à d i u n a c c o r d o c o r r u t t i v o t r a A l e s s a n d r o S c a n d u r r a e C a t e l l a q u a l e c e o d e l l a s o c i e t à C o i m a , n o n p o t e n d o s i s o s t e n e r e c h e i p a g a m e n t i d e l l e f a t t u r e d a p a r t e d i C o i m a a f a v o r e d i S c a n d u r r a s i a n o r i c o n d u c i b i l i a d u n a c c o r d o c o r r u t t i v o a n z i c h é c o r r e l a t e a d a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e e f f e t t i v a m e n t e p r e s t a t a d a S c a n d u r r a e r e g o l a r m e n t e c o n t a b i l i z z a t a " . Q u a n t o a l l ' a t t o c o n t r a r i o a i d o v e r i d ' u f f i c i o , i n d i v i d u a t o n e l c a p o d ' i m p u t a z i o n e n e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o a l l a s e d u t a d e l 5 o t t o b r e 2 0 2 3 , d o v e s i d i s c u t e d e l p r o g e t t o c o s i d d e t t o P i r e l l i n o , " s i r i l e v a l a m a n c a n z a d i p r o v e c i r c a i l c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e e f o n d a m e n t a l e d i S c a n d u r r a i n q u e l l a s e d u t a p e r l a f o r m a z i o n e d e l p a r e r e f a v o r e v o l e d e l l a c o m m i s s i o n e , l a q u a l e è c o m p o s t a d a 1 1 m e m b r i , n o n e s s e n d o v i e v i d e n z e d i i n d e b i t e p r e s s i o n i o s o l l e c i t a z i o n i d a p a r t e d e l p u b b l i c o u f f i c i a l e s u g l i a l t r i m e m b r i " . N e l l ' i n t e r v e n t o s c r i t t o , i n f i n e , l a p g M a r z a g a l l i s o t t o l i n e a v a c o m e " i l v a g l i o l o g i c o e p u n t u a l e d e l l e r i s u l t a n z e p r o c e d i m e n t a l i o p e r a t o d a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e n o n c o n s e n t e a l l a S u p r e m a C o r t e d i m u o v e r e c r i t i c h e , n é t a n t o m e n o d i o p e r a r e d i v e r s e s c e l t e d i f a t t o . I n p a r t i c o l a r e , i l v i z i o d i m a n c a n z a d e l l a m o t i v a z i o n e d e l l ' o r d i n a n z a d e l R i e s a m e i n o r d i n e a l l a s u s s i s t e n z a d e i g r a v i i n d i z i d i c o l p e v o l e z z a n o n p u ò e s s e r e s i n d a c a t o d a l l a C o r t e d i l e g i t t i m i t à " . O r a l a P r o c u r a - i p m M a r i n a P e t r u z z e l l a , P a o l o F i l i p p i n i e M a u r o C l e r i c i , c o n l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a T i z i a n a S i c i l i a n o - p o t r à p r e n d e r e a t t o d e l d o p p i o s t o p c a u t e l a r e d i R i e s a m e e C a s s a z i o n e , o p p u r e p o t r à a n d a r e a v a n t i s u l l a s u a l i n e a a c c u s a t o r i a f i n o a l l ' e v e n t u a l e r i c h i e s t a d i p r o c e s s o . L a C a s s a z i o n e , c o n u n s e c o n d o p r o v v e d i m e n t o s u l l ' i n c h i e s t a r e l a t i v a a l l ' u r b a n i s t i c a m e n e g h i n a , h a " a n n u l l a t o " l e m i s u r e i n t e r d i t t i v e p e r G i a n c a r l o T a n c r e d i , e x a s s e s s o r e d e l C o m u n e d i M i l a n o , p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o G i u s e p p e M a r i n o n i e p e r i l m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a . L a S u p r e m a C o r t e h a a c c o l t o i r i c o r s i d e l l e d i f e s e e h a a z z e r a t o q u a l s i a s i m i s u r a n e i c o n f r o n t i d e i t r e f i n i t i a l c e n t r o d e l l ' i n d a g i n e c h e a v a v a p o r t a t o , l a s c o r s a e s t a t e , a d a l c u n e m i s u r e c a u t e l a r i . B i s o g n e r à a t t e n d e r e l e m o t i v a z i o n i p e r c h i a r i r e s e a l l a b a s e d e l l a d e c i s i o n e c i s i a u n a q u e s t i o n e l e g a t a a l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i o i n v e c e u n a l e t t u r a d i v e r s a d e l l ' i m p i a n t o a c c u s a t o r i o . S t a m a n e , c o n u n a l t r o d i s p o s i t i v o , l a C a s s a z i o n e h a s a n c i t o " l ' i n a m m i s s i b i l i t à " d e l r i c o r s o d e l l a P r o c u r a p e r l ' i m m o b i l i a r i s t a M a n f r e d i C a t e l l a , l ' a r c h i t e t t o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a e d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( l ’ u n i c o a l l o r a f i n i t o i n c a r c e r e ) . " I n 1 2 0 g i o r n i ( d a l l a n o t i f i c a d e l l e a c c u s e a l l ' u d i e n z a i n C a s s a z i o n e , n d r ) u n d i c i g i u d i c i , o l t r e a l l a s t e s s a P r o c u r a g e n e r a l e d i S t a t o , h a n n o r a d i c a t o p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a l l i v e l l o m a s s i m o d e l l a m a g i s t r a t u r a l a n o s t r a e s t r a n e i t à a q u a n t o c o n t e s t a t o c i " , a f f e r m a M a n f r e d i C a t e l l a , f o n d a t o r e e c e o d i C o i m a s g r . Q u e s t o " e q u i v a l e a u n r i c o n o s c i m e n t o v i r t u o s o d e l l ’ i n t e g r i t à , d e l r i g o r e , d e l l a p r o f e s s i o n a l i t à e d e l l a c a p a c i t à d i r e a z i o n e d e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e e d i t u t t e l e p e r s o n e d i C o i m a " a g g i u n g e . " L ’ e s p e r i e n z a v i s s u t a h a a l i m e n t a t o i n t e n s a m e n t e l ’ e n e r g i a d i t u t t i n o i , a c c e l e r a n d o p r o c e s s i e v o l u t i v i g i à i n c o r s o p e r f a r e s e m p r e m e g l i o e p e r r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i e c c e l l e n t i p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r p e r i q u a l i o p e r i a m o . V i r i n g r a z i a m o p e r i l s o s t e g n o e l a f i d u c i a c h e c i a v e t e e s p r e s s o c o n c r e t a m e n t e i n q u e s t i m e s i , p r o n t i a d a v v i a r e i n s i e m e c o n e n t u s i a s m o e v i g o r e l a p r o s s i m a f a s e " c o n c l u d e n e l c o m u n i c a t o a g l i s t a k e h o l d e r . " S o n o p i ù c h e d i s p o n i b i l e a u n d i a l o g o c o n l a P r o c u r a e c a p i r e c o s a s i p u ò f a r e p e r u s c i r e d a u n a q u e s t i o n e c h e h a p o r t a t o a u n o s t a l l o a M i l a n o " . C o s ì i l s i n d a c o d i M i l a n o G i u s e p p e S a l a d o p o l a d e c i s i o n e d e l l a C a s s a z i o n e . " L a C a s s a z i o n e s m e n t i s c e l ' o r i e n t a m e n t o d e l l a P r o c u r a " , h a s o t t o l i n e a t o S a l a . " P u r t r o p p o q u e l l o c h e v e d o è c h e l a P r o c u r a c o n t i n u a a d a n d a r e a v a n t i s e n z a m o l t o t e n e r c o n t o d e l f a t t o c h e i l s i s t e m a g i u d i c a n t e n o n a c c o g l i e i n p a r t e s i g n i f i c a t i v a l a s u a l i n e a e m e n e d i s p i a c c i o - h a a g g i u n t o - Q u e l l o c h e s e r v e è p a r l a r s i . N o i a b b i a m o d i m o s t r a t o i n q u e s t i m e s i d i n o n e s s e r e s o r d i a i r i c h i a m i d e l l a P r o c u r a , a n z i a b b i a m o p r e s o i n i z i a t i v e t a l i d a d i m o s t r a r e b u o n a v o l o n t à e a c o r r e g g e r e a l c u n e n o s t r e a z i o n i . P e r ò i n q u e s t o m o m e n t o , p e r i l b e n e d i M i l a n o , n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a u n c o n f r o n t o t r a s o r d i , b i s o g n a m e t t e r s i i n t o r n o a u n t a v o l o " .