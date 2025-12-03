P a l e r m o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A r r e s t i d o m i c i l i a r i p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a S a l v a t o r e C u f f a r o , i n d a g a t o i n s i e m e a d a l t r e 1 7 p e r s o n e , p e r a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e , t u r b a t i v a d ' a s t a e c o r r u z i o n e . L o h a d i s p o s t o i l g i p , a d u e s e t t i m a n e , d a l l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o , a c c o g l i e n d o l a r i c h i e s t a d e l l a D d a d i P a l e r m o . P e r C u f f a r o n i e n t e b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o . P e r i l g i u d i c e l a m i s u r a c a u t e l a r e d e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i è s u f f i c i e n t e a g a r a n t i r e l e e s i g e n z e c a u t e l a r i . N o n v i e n e a p p l i c a t o i l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o “ n o n e m e r g e n d o p a r t i c o l a r i e s i g e n z e d a i m p o r r e i l c o s t a n t e m o n i t o r a g g i o “ , m a v i e n e i m p o s t o u n “ a s s o l u t o d i v i e t o d i c o m u n i c a z i o n e c o s ì d a e s c l u d e r e q u a l s i a s i p o s s i b i l i t à d i m a n t e n e r e c o n t a t t i c o n a l t r i c o i n d a g a t i o c o n s o g g e t t i t e r z i , c o m u n q u e a p p a r t e n e n t i a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a l l ’ i m p r e n d i t o r i a ” , s i l e g g e n e l l a m i s u r a c a u t e l a r e . I l g i p d i P a l e r m o h a r e s p i n t o i n v e c e l a r i c h i e s t a d i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , c h i e s t i d a l l a P r o c u r a d i P a l e r m o , p e r i l d e p u t a t o d i N o i M o d e r a t i S a v e r i o R o m a n o . I l p a r l a m e n t a r e e r a s t a t o a s c o l t a t o d u e s e t t i m a n e f a n e l c o r s o d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o r e s p i n g e n d o t u t t e l e a c c u s e . " A n c o r a n o n h o l e t t o l a m i s u r a , h o v i s t o p e r ò c h e h a n n o r i q u a l i f i c a t o i l r e a t o p e r C u f f a r o i n t r a f f i c o d i i n f l u e n z a . M a n o n c o n o s c o l e m o t i v a z i o n i d e l l ' o r d i n a n z a . S o n o , c o m u n q u e , c o n t e n o d e l f a t t o c h e , c o m e d i c e i l g i p , n o n c i s o n o l e e s i g e n z e c a u t e l a r i n e i m i e i c o n f r o n t i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a v e r i o R o m a n o . D a v a n t i a l g i p d i P a l e r m o C u f f a r o , d u r a n t e l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o , s i e r a a v v a l s o d e l l a f a c o l t à d i n o n r i s p o n d e r e , m a a v e v a r e s o d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e . E i n q u e l l a o c c a s i o n e , c o m e s i l e g g e n e l l a m i s u r a c a u t e l a r e c h e h a p o r t a t o C u f f a r o a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , a v e v a a m m e s s o " q u a l c h e e r r o r e " , s p e c i f i c a n d o , p e r ò , c h e A n t o n i o I a c o n o ( i l m a n a g e r d e l l a S a n i t à f i n i t o p u r e a i d o m i c i l i a r i ) è s t a t o a v v a n t a g g i a t o p e r i l s u o t r a m i t e , n é h a c h i e s t o d i a v e r e d e i b e n e f i c i " . P o i a v e a a n c h e d e t t o d i " c o n o s c e r e R o b e r t o C o l l e t t i ( a n c h e l u i a i d o m i c i l i a r i n d r ) d a c i n q u a n t a s e t t e a n n i , c o m e a m i c o d i f a m i g l i a ; d i a v e r g i à i n p a s s a t o " c o n s i g l i a t o " a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e d i " p o t e r l o u t i l i z z a r e p e r e s s e r e t r a q u e l l i c h e p o t e v a n o d a r e u n c o n t r i b u t o n e l l a g e s t i o n e d e l l a s a n i t à " , e d i a v e r , " a n c h e q u e s t a v o l t a " , c o n s i g l i a t o l a s u a n o m i n a , p r e c i s a n d o c h e e g l i " u s c i v a d a D i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a p i ù g r a n d e a z i e n d a s i c i l i a n a , c h e e r a i l C i v i c o , d o v e a v e v a f a t t o b e n i s s i m o , e n e l l e g r a d u a t o r i e d i D i r e t t o r e g e n e r a l e e r a t r a g l i u n d i c i m i g l i o r i " , q u i n d i , n o m i n a t o " c o m m i s s a r i o a V i l l a S o f i a " , a v e v a a v u t o u n a " s o r t a d i r e t r o c e s s i o n e , n o n d i a v a n z a m e n t o " , e c h e " p e r d i p i ù t u t t i i c o m m i s s a r i [ . . . ] d o p o u n a n n o s o n o s t a t i t r a s f o r m a t i i n D i r e t t o r i g e n e r a l i e d è s t a t a l a s t e s s a s o r t e c h e h a a v u t o i l d o t t o r C o l l e t t i " . P o i C u f f a r o , c o m e s i l e g g e n e l l a o r d i n a n z a , h a c h i a r i t o c h e i l c o n c o r s o n o n e r a " a p e r t o a t u t t i " , m a e r a u n " c o n c o r s o d i p e r s o n e c h e g i à l a v o r a v a n o p e r c h é e r a n o t u t t i q u e l l i c h e e r a n o e n t r a t i p e r l a v i c e n d a C o v i d e d e r a u n c o n c o r s o p e r l a s t a b i l i z z a z i o n e e q u i n d i n e s s u n o d i q u e l l i c h e h a p a r t e c i p a t o è r i m a s t o f u o r i m a s o n o e n t r a t i t u t t i " . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o h a i n s i s t i t o n e l l a r i c h i e s t a c a u t e l a r e , p r e c i s a n d o c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l a m i s u r a c a u t e l a r e d e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , " d e v o n o r i t e n e r s i r i c h i e s t e a n c h e l e p r e s c r i z i o n i d i c u i a l l ' a r t . 2 8 4 , c o m m a 2 , c . p . p . ( d i v i e t o d i c o m u n i c a z i o n e ) " . I n o l t r e l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a " h a s p i e g a t o d i a v e r r i t e n u t o d i d o v e r s i a v v a l e r e d e l l a f a c o l t à d i n o n r i s p o n d e r e p e r p o t e r s i a d e g u a t a m e n t e d i f e n d e r e , l e g g e n d o l e r i s u l t a n z e i n v e s t i g a t i v e e a s c o l t a n d o l e r e g i s t r a z i o n i , p o i c h é n o n s i " r i t r o v a " e n o n s i " r i c o n o s c e " i n a l c u n e d e l l e t r a s c r i z i o n i , t r a c u i q u e l l a r e l a t i v a a l l a c o n v e r s a z i o n e a v v e n u t a c o n l ' i m p r e n d i t o r e A l e s s a n d r o V e t r o , p e r l a q u a l e l a s u a D i f e s a h a d a t o i n c a r i c o a l p e r i t o " : c o s ì l a g i p d i P a l e r m o n e l l a m i s u r a c a u t e l a r e c h e h a p o r t a t o a i d o m i c i l i a r i d i C u f f a r o . " H a e s c l u s o d i a v e r f a t t o p e r v e n i r e d e l l e s o m m e a T o m a s i n o p e r i l t r a m i t e d i C a r m e l o P a c e ( d e p u t a t o r e g i o n a l e D c n d r ) - s i l e g g e n e l l ' o r d i n a n z a - h a s o t t o l i n e a t o c h e A l e s s a n d r o V e t r o n o n a v e v a p a r t e c i p a t o a n e s s u n a g a r a e c h e " q u a n d o p a r t e c i p ò a u n a g a r a f u a b b o n d a n t e m e n t e e s c l u s o " " . P o i h a s p i e g a t o c h e " i l s u o i n t e r v e n t o p e r l a D u s s m a n n n o n e r a f i n a l i z z a t o " a f a r v i n c e r e t a l e d i t t a n e l l a g a r a " , m a a " r a c c o g l i e r e e t r a s f e r i r e " l e " p r e o c c u p a z i o n i " d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ' a z i e n d a c h e " r i t e n e v a n o c h e n e l p a s s a t o " e r a n o " s t a t i i n g i u s t a m e n t e d a n n e g g i a t i d a l p r e c e d e n t e D i r e t t o r e g e n e r a l e n e l l a g a r a c h e a v e v a n o g i à v i n t o e c h e s t a v a n o p o r t a n d o a v a n t i " . I n o g n i c a s o , e r a e d è " s e m p r e r i m a s t o t o t a l m e n t e d i s i n t e r e s s a t o a l t e m a d e i s u b a p p a l t i p e r q u e l l a g a r a " o g g e t t o d i i m p u t a z i o n e " . I b a n d i d i g a r a d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a v e n i v a n o d i f f u s i a n t i c i p a t a m e n t e " p e r f a c i l i t a r e l ' a d e s i o n e a i b a n d i d i g a r a p e r l e a s s o c i a z i o n i d e l t e r z o s e t t o r e " , m a " c h e n o n s i t r a t t a v a d i r i v e l a z i o n e i n a n t e p r i m a , b e n s ì d i b a n d i g i à p u b b l i c a t i " . E ' q u a n t o h a d e t t o , n e l c o r s o d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o , l ' e x b r a c c i o d e s t r o d i C u f f a r o , V i t o R a s o , i n d a g a t o n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c h i e s t a s u l l a S a n i t à . P e r R a s o è s t a t o d e c i s o l ' o b b l i g o d i p r e s e n t a z i o n e a l l a P o l i z i a g i u d i z i a r i a . D a l l e c a r t e e m e r g e c h e i l b r a c c i o d e s t r o d e l l ’ e x g o v e r n a t o r e a v r e b b e g a r a n t i t o " a g l i a m i c i p o l i t i c i " u n c a n a l e d i r e t t o s u b a n d i , c o n c o r s i e n o m i n e t r a s f o r m a n d o l ’ u f f i c i o d i v i a T r i n a c r i a i n " u n o s n o d o d o v e f a r e r i u n i o n i e c u r a r e g l i i n t e r e s s i p o l i t i c i " .