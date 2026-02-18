( A d n k r o n o s ) - T e m p o r a l i c h e s i c o n c e n t r a n o i n p o c h i c h i l o m e t r i e i n p o c h i m i n u t i , c a p a c i d i m e t t e r e s o t t o p r e s s i o n e c o r s i d ’ a c q u a , p e n d i i e r e t i d i d r e n a g g i o : s e c o n d o u n n u o v o d a t a - s e t d i r i a n a l i s i m e t e o r o l o g i c a , l e p i o g g e e s t r e m e c h e s c a r i c a n o m o l t a a c q u a i n u n ’ o r a s t a n n o d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù f r e q u e n t i i n a l c u n e z o n e d ’ I t a l i a . È q u a n t o e m e r g e d a u n a r i c e r c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o f i n a n z i a t a c o n f o n d i e u r o p e i e r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e , i l N o r w e g i a n M e t e o r o l o g i c a l I n s t i t u t e e R s e S p a . L o s t u d i o , p u b b l i c a t o s u N a t u r a l H a z a r d s a n d E a r t h S y s t e m S c i e n c e s , m o s t r a c h e , i n a l c u n e z o n e d e l l a n o s t r a p e n i s o l a , g l i e v e n t i d i p i o g g i a o r a r i a m o l t o i n t e n s a s o n o q u a s i r a d d o p p i a t i r i s p e t t o a 3 5 a n n i f a , i n p a r t i c o l a r e i n e s t a t e e a u t u n n o . I n e s t a t e , l ’ i n c r e m e n t o r i s u l t a p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e n e l l e a r e e p r e a l p i n e t r a P i e m o n t e e V a l l e d ’ A o s t a , i n L o m b a r d i a e i n A l t o A d i g e d o v e , c o n s i d e r a n d o a r e e d i c i r c a 5 0 × 5 0 k m , i l n u m e r o m e d i o d i e v e n t i e s t r e m i è p a s s a t o d a c i r c a d i e c i a l l ’ a n n o n e g l i a n n i ’ 9 0 a o l t r e v e n t i n e l p e r i o d o p i ù r e c e n t e . L o s t e s s o c r i t e r i o m o s t r a u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o a n c h e i n a u t u n n o i n a l c u n e a r e e c o s t i e r e d e l l a L i g u r i a , d e l m a r e I o n i o e d e l l a S a r d e g n a , d o v e i 2 - 3 e p i s o d i e s t r e m i a n n u i t i p i c i d e l p a s s a t o s u p e r a n o o g g i f r e q u e n t e m e n t e l a d e c i n a . I r i c e r c a t o r i - s p i e g a l ' a t e n e o i n u n a n o t a - h a n n o c o n d o t t o u n ’ a n a l i s i a p p r o f o n d i t a d e l p e r i o d o 1 9 8 6 - 2 0 2 2 u t i l i z z a n d o d a t i a t m o s f e r i c i a d a l t a r i s o l u z i o n e , c h i a m a t i r i a n a l i s i . T a l i d a t i v e n g o n o o t t e n u t i i n t e g r a n d o o s s e r v a z i o n i d i r e t t e e c a m p i p r o d o t t i c o n m o d e l l i n u m e r i c i b a s a t i s u l l e p i ù a v a n z a t e c o n o s c e n z e d e i p r o c e s s i f i s i c i , c h e p e r m e t t o n o d i r i c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i a t m o s f e r i c h e p a s s a t e c o n d e t t a g l i o o r a r i o e r i s o l u z i o n e s p a z i a l e d i p o c h i c h i l o m e t r i . I n p a r t i c o l a r e , i d a t i d i p r e c i p i t a z i o n e o r a r i a s o n o s t a t i i m p i e g a t i p e r e s t r a r r e s i n g o l i e v e n t i d i p r e c i p i t a z i o n e . I n c i a s c u n a a r e a s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i g l i e v e n t i e s t r e m i , o v v e r o q u e l l i c h e s u p e r a n o l a m e d i a n e l t e m p o d e i v a l o r i m a s s i m i d i p r e c i p i t a z i o n e o r a r i a r e g i s t r a t i o g n i a n n o i n t a l e a r e a . I n f i n e , s o n o s t a t e i d e n t i f i c a t e l e z o n e i n c u i l ’ o c c o r r e n z a d e g l i e v e n t i d i p i o g g i a e s t r e m a r i s u l t a i n a u m e n t o r i s p e t t o a i d e c e n n i p a s s a t i . Q u e s t o a u m e n t o è d e l r e s t o p r e s e n t e i n v a r i e p a r t i d e l p i a n e t a p e r e f f e t t o d e l r i s c a l d a m e n t o g l o b a l e . E s s o c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e i m a r i p i ù c a l d i , a u m e n t a n d o l ’ e v a p o r a z i o n e , e c o n s e n t e a l l ’ a t m o s f e r a d i t r a t t e n e r e u n a m a g g i o r e q u a n t i t à d i v a p o r e e d i a v e r e a d i s p o s i z i o n e p i ù e n e r g i a . N e l l o r o i n s i e m e , q u e s t i f a t t o r i p o s s o n o i n d u r r e m a g g i o r i p r e c i p i t a z i o n i i n t e m p i r i d o t t i . “ I r i s u l t a t i d i q u e s t a r i c e r c a c o n t r i b u i s c o n o a l l a c o m p r e n s i o n e d e g l i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o s u l l e p r e c i p i t a z i o n i e s t r e m e i n I t a l i a e f o r n i s c o n o i n f o r m a z i o n i u t i l i p e r l e p o l i t i c h e d i p r o t e z i o n e c i v i l e , p e r l a r e s i l i e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e n t i e l a p i a n i f i c a z i o n e d i q u e l l e f u t u r e ” , h a c o m m e n t a t o F r a n c e s c o C a v a l l e r i , d o t t o r e d i r i c e r c a i n S c i e n z e A m b i e n t a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e p r i m o a u t o r e . “ I l l a v o r o p r o d o t t o h a a n c h e e v i d e n z i a t o l ’ i m p o r t a n z a d i i n t e g r a r e d a t i o s s e r v a t i v i t r a d i z i o n a l i e n u o v e f o r m e d i d a t i m e t e o - c l i m a t i c i , c o m e l e r i a n a l i s i , s f r u t t a n d o n e l e p o t e n z i a l i t à e v a l u t a n d o n e a t t e n t a m e n t e l e p o s s i b i l i l i m i t a z i o n i . U n u t i l i z z o p i ù d i f f u s o d i q u e s t i s t r u m e n t i è d i g r a n d e i m p o r t a n z a p e r c h é p e r m e t t e d i m i g l i o r a r e n o t e v o l m e n t e l a v a l u t a z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a f r a n e , a l l u v i o n i e a l t r i f e n o m e n i i d r o g e o l o g i c i e s t r e m i ” , h a c o n c l u s o M a u r i z i o M a u g e r i , p r o f e s s o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e P o l i t i c h e A m b i e n t a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e c o o r d i n a t o r e d e l l a r i c e r c a p e r l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o .