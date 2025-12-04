R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - " D o p o i l P n r r d a d o v e v e r r a n n o g l i i n v e s t i m e n t i c h e s o s t e n g o n o l ' e c o n o m i a i t a l i a n a ? N o i c o n t i n u i a m o a i n c a l z a r e q u e s t o g o v e r n o a f f i n c h é f a c c i a i n s i e m e a n o i u n a b a t t a g l i a p e r p r o s e g u i r e n e g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i . È n e c e s s a r i o , s e r v e a l r i l a n c i o e c o n o m i c o i t a l i a n o , s e r v e a f a r r i p a r t i r e l a c r e s c i t a c h e p u r t r o p p o o g g i è f e r m a , e s e r v e a n c h e n a t u r a l m e n t e a a c c o m p a g n a r e l ' i n n o v a z i o n e e l a c o n v e r s i o n e e c o l o g i c a " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a P d E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a C n a . " S o n o p r o c e s s i c h e p o s s o n o e s s e r e c o n v e n i e n t i p e r l e i m p r e s e , c e l o i n s e g n a n o l e i m p r e s e a r t i g i a n e . N e l l a s u a r e l a z i o n e i l p r e s i d e n t e d e l l a C n a h a d e t t o u n a c o s a m o l t o g i u s t a , c h e a l l a f i n e l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e l ' h a n n o i n v e n t a t a l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e a r t i g i a n e i t a l i a n e , e i n f a t t i h a n n o f a t t o s c u o l a i n E u r o p a , m a c i s o n o , c i s e r v o n o p o l i t i c h e p u b b l i c h e c h e a c c o m p a g n i n o e r e n d a n o c o n v e n i e n t e q u e s t i p r o c e s s i . A l t r i m e n t i r i s c h i e r e m o d i n o n r e c u p e r a r e i l g a p d i c o m p e t i t i v i t à c o n i c o l o s s i c h e c i c i r c o n d a n o a p a r t i r e d a q u e l l o c i n e s e e q u e l l o a m e r i c a n o " , h a a g g i u n t o .