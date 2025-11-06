R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C i s i a m o t r o v a t i i n u n a s i t u a z i o n e m o l t o d e l i c a t a , a b b i a m o t a n t i s s i m e c o m m e s s e , a l m e n o f i n o a l 2 0 3 6 , m a m a n c a l a m a n o d o p e r a . A b b i a m o q u i n d i l a v o r a t o i n u n a l o g i c a i n c u i l ' i n n o v a z i o n e e l a t e c n o l o g i a l a s t a n n o f a c e n d o d a p a d r o n i c o n i l p r o g e t t o ' M a e s t r i d e l m a r e ' c h e a t t r a e i g i o v a n i i t a l i a n i p e r u n i n s e r i m e n t o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a z i e n d a s u d e l l e a t t i v i t à d i g i t a l i . U n p r o g e t t o p e r i l q u a l e a b b i a m o r i c e v u t o 2 0 m i l a r i c h i e s t e , a n c h e s e a b b i a m o p o t u t o a s s u m e r e s o l o 2 8 0 g i o v a n i " . L o h a d e t t o L u c i a n o S a l e , d i r e t t o r e d e l l e r i s o r s e u m a n e d e l G r u p p o F i n c a n t i e r i , a l l a c o n f e r e n z a ‘ E u r o p a e i n d u s t r i a u n i t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à ’ , o r g a n i z z a t a o g g i d a S d g s L e a d e r s a R o m a . U n a p p u n t a m e n t o c h e h a r i u n i t o l e p r i n c i p a l i i m p r e s e i t a l i a n e e i r a p p r e s e n t a n t i a n c h e p e r p r e s e n t a r e l a ‘ D i c h i a r a z i o n e c o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ’ . U n d o c u m e n t o , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S t o r y f a c t o r y , c h e t r a d u c e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a . S a l e è e n t r a t o n e l d e t t a g l i o d e l p r o g e t t o ‘ M a e s t r i d e l m a r e ’ , s p i e g a n d o c h e i l G r u p p o h a i n t r o d o t t o “ u n r o b o t i n g r a d o d i p r o c e d e r e a d a t t i v i t à d i s a l d a t u r a n e i c a n t i e r i . U n e l e m e n t o c h e , d a u n l a t o , h a a u m e n t a t o l a p r o d u t t i v i t à , d a l l ’ a l t r o , h a s p i n t o a f o r m a r e p r o b l e m - s o l v e r c a p a c i d i g e s t i r e a l m e g l i o q u e s t a t e c n o l o g i a ” . I l p r o g e t t o i l l u s t r a t o d a R i c c i h a p r e v i s t o " u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e e m i l l e e u r o d i i n d e n n i t à a l m e s e , o l t r e a d a t t i v i t à r e s i d e n z i a l i " , f a s a p e r e i l d i r e t t o r e h r d e l G r u p p o F i n c a n t i e r i c h e h a c o n c l u s o s o t t o l i n e a n d o c o m e q u e s t o t i p o d i p r o g e t t i c o s t i t u i s c a " u n ’ o p p o r t u n i t à , a n c h e p e r i g i o v a n i d e l s u d , d i v e n i r e a l n o r d e i n t e g r a r s i " .