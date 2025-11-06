R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ N e g l i u l t i m i a n n i i n E u r o p a , c o n i l G r e e n d e a l e c o n l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , a b b i a m o a s s i s t i t o a u n a d e r i v a a c a u s a d i u n p r o c e s s o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l c o n t i n e n t e . N e l s e t t o r e d e l l ' a u t o m o t i v e , a d e s e m p i o , 1 3 m i l i o n i d i o c c u p a t i , t r a d i r e t t i e i n d i r e t t i , s o n o a r i s c h i o . I l t e m a d e l s e c o l o è q u e l l o d i c o n i u g a r e i l g i u s t o f a b b i s o g n o d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e c o n l a c o m p e t i t i v i t à . U n c o n t i n e n t e c o m e l ' E u r o p a , c o n 4 0 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i , n o n p u ò v i v e r e d i s e r v i z i , d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d i g r a n d i t e c n o l o g i e d a s v i l u p p a r e , h a b i s o g n o d i l a v o r a r e e p r o d u r r e ” . E ' l ’ a n a l i s i d i G i u s e p p e R i c c i , i n d u s t r i a l t r a n s f o r m a t i o n c h i e f o p e r a t i n g o f f i c e r E n i , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a ‘ E u r o p a e i n d u s t r i a u n i t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à ’ , o r g a n i z z a t a d a S d g s L e a d e r s a R o m a , p e r l a n c i a r e i l S u m m i t 2 0 2 5 e p r e s e n t a r e l a ‘ D i c h i a r a z i o n e c o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ’ , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S t o r y f a c t o r y . U n d o c u m e n t o c h e v e d e l e p r i n c i p a l i i m p r e s e i t a l i a n e e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e u n i t e p e r t r a d u r r e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a . “ L ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e s o s t e n i b i l e e i l m a n t e n i m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e è f o n d a m e n t a l e ” , s o t t o l i n e a R i c c i c h e p o i s p i e g a l a s t r a t e g i a d i E n i p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e l a d e c a r b o n i z z a z i o n e : “ C o m p r e n d e u n m i x d i s o l u z i o n i , c o l t i v a n d o l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a p e r p o t e r m a n t e n e r e c o m p e t i t i v i t à d u r a n t e i l p e r c o r s o d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e c a r b o n i z z a z i o n e f i n o a l n e t - z e r o . U n c o m p i t o d i f f i c i l i s s i m o - a m m e t t e - s o p r a t t u t t o i n s e t t o r i f o r t e m e n t e i n t r a s f o r m a z i o n e , m a l ' a b b i a m o p o t u t o f a r e c e r c a n d o d e i m o d e l l i c h e f o s s e r o i n g r a d o d i c o n i u g a r e c o n t i n u a m e n t e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e c o n q u e l l a e c o n o m i c a ” . “ N o n b i s o g n a t r a l a s c i a r e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e ” , a v v e r t e e s p r i m e n d o a n c o r a p r e o c c u p a z i o n e p e r i l s e t t o r e d e l l ’ a u t o m o t i v e , u n e s e m p i o d i c o m e l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e p o t r e b b e c a m b i a r e s e “ m i g l i a i a , d e c i n e d i m i g l i a i a , c e n t i n a i a d i m i g l i a i a o m i l i o n i d i p e r s o n e p e r d o n o i l l a v o r o ” . I n q u e l c a s o , p e r R i c c i “ i l g r e e n d e a l ‘ v a a f a r s i b e n e d i r e ’ i n s i e m e a l l a s t a b i l i t à s o c i a l e d e l P a e s e ” .