R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A n t e p r i m a a M a r c a 2 0 2 5 p e r i l n u o v o l i n g u a g g i o v i s i v o d e l l a f a m i g l i a d i b i o p l a s t i c h e c o m p o s t a b i l i . A t r e n t a c i n q u e a n n i d a l l a n a s c i t a d i M a t e r - B i , N o v a m o n t - s o c i e t à d i V e r s a l i s ( E n i ) - p r e s e n t a u n ’ i m p o r t a n t e e v o l u z i o n e n e l p o s i z i o n a m e n t o e n e l l a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e d e l s u o m a t e r i a l e b i o d e g r a d a b i l e e c o m p o s t a b i l e . U n p e r c o r s o c h e p r e n d e f o r m a i n u n p r o g e t t o d i r e b r a n d i n g e i n u n a n u o v a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e , f i r m a t a d a A n g e l i n i D e s i g n . " I l r e b r a n d i n g e l a n u o v a c a m p a g n a - s p i e g a i n u n a n o t a l ' a z i e n d a - n a s c o n o d a l l ’ e s i g e n z a d i r a f f o r z a r e l ’ i d e n t i t à e l a r i c o n o s c i b i l i t à d i M a t e r - B i c o m e u n m a t e r i a l e d i s t i n t i v o , p o r t a t o r e d i v a l o r e , q u a l i t à e i n n o v a z i o n e , f r u t t o d e l l a c o n t i n u a e v o l u z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e e d e l k n o w - h o w N o v a m o n t , n o n c h é d e l l ’ u s o s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i . I l n u o v o p o s i z i o n a m e n t o d e l M a t e r - B i v u o l e i n c a r n a r e e c o m u n i c a r e i l v a l o r e d e l l a f i l i e r a , d e i p r o g e t t i d i t e r r i t o r i o l e g a t i a l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d e l r i f i u t o o r g a n i c o , d e l l e d i v e r s e p o s s i b i l i t à d i r i c i c l o e d e l l e i n n o v a t i v e a p p l i c a z i o n i i n s v i l u p p o , e v i d e n z i a n d o l e l o r o p e r f o r m a n c e e d i l l o r o v a l o r e a m b i e n t a l e . M a t e r - B i s i p r o p o n e c o s ì c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r m i n i d i q u a l i t à e c o n f o r m i t à a i p r i n c i p a l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i c h e n e g a r a n t i s c o n o l ’ i d o n e i t à a l l ’ u s o e m o l t e p l i c i f i n e v i t a p o s s i b i l i " . I l n u o v o l o g o M a t e r - B i è i l r i s u l t a t o d i u n ’ e v o l u z i o n e c o e r e n t e c o n l ’ i d e n t i t à d i N o v a m o n t , S o c i e t à B e n e f i t e c e r t i f i c a t a B C o r p . D o p o t r e d e c e n n i , i l m a r c h i o a d o t t a u n l i n g u a g g i o v i s i v o r i n n o v a t o , c a p a c e d i e s p r i m e r e i n m o d o i m m e d i a t o i l r a p p o r t o c o n l a t e r r a e l a c i r c o l a r i t à . I l r e s t y l i n g i n t r o d u c e u n a f o r m a c i r c o l a r e g e n e r a t a d a u n o s t e l o c o n t r e f o g l i e c h e , i d e a l m e n t e , s i t r a s f o r m a i n u n m o n d o . U n s e g n o c h e d a u n l a t o r i c h i a m a i c i c l i d e l l a n a t u r a e i l p e r c o r s o d e l M a t e r - B i , m a t e r i a l e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e c h e t o r n a a l l a t e r r a s o t t o f o r m a d i c o m p o s t , c h i u d e n d o n a t u r a l m e n t e i l p r o p r i o c i c l o d i v i t a s e n z a l a s c i a r e m i c r o p l a s t i c h e p e r s i s t e n t i , d a l l ’ a l t r o l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e a n c h e a l t r e f o r m e d i r i c i c l o . U n s i m b o l o c h e r a c c o n t a l a c o n t i n u a e v o l u z i o n e d e l M a t e r - B i e i l d i a l o g o c o s t a n t e t r a n a t u r a e t e c n o l o g i a . I l v e r d e , c o l o r e d o m i n a n t e , s o t t o l i n e a i l l e g a m e c o n l e m a t e r i e p r i m e v e g e t a l i e c o n u n s u o l o s a n o . A l c e n t r o d e l l a n u o v a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e c ’ è u n a c a m p a g n a i l l u s t r a t a . L ’ i l l u s t r a z i o n e è s c e l t a p e r l a s u a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e l a c o m p l e s s i t à i n i m m a g i n i e v o c a t i v e e i m m e d i a t e , f a v o r e n d o u n d i a l o g o p i ù d i r e t t o e u m a n o . L a c a m p a g n a è a m b i e n t a t a i n u n c o n t e s t o i m m a g i n i f i c o . U n a p e r s o n a i m m e r s a i n u n p a e s a g g i o r i g o g l i o s o , c o m e s e n e f o s s e u n a n a t u r a l e e s t e n s i o n e , p o r t a c o n s é u n s a c c h e t t o b i o d e g r a d a b i l e e c o m p o s t a b i l e , u n a d e l l e a p p l i c a z i o n i p i ù i c o n i c h e d e l M a t e r - B i . U n o g g e t t o q u o t i d i a n o c h e d i v e n t a s i m b o l o d e l m a r c h i o , r i c h i a m a n d o l ’ u s o c o n c r e t o d e l l e b i o p l a s t i c h e M a t e r - B i e i l l o r o r u o l o s t o r i c o n e l s u p p o r t a r e l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d e l l ’ o r g a n i c o e l a p r o d u z i o n e d i c o m p o s t d i q u a l i t à n e l n o s t r o P a e s e . T r a l e t a n t e a p p l i c a z i o n i i n M a t e r - B i , è s t a t o s c e l t o i l s a c c h e t t o p e r r i c o r d a r e c h e a n c h e g l i o g g e t t i p i ù s e m p l i c i p o s s o n o e s s e r e p o t e n t i s t r u m e n t i d i t r a s f o r m a z i o n e . I l s a c c h e t t o è c o s ì i l p o r t a t o r e d e i v a l o r i e d e l l ’ e r e d i t à d i M a t e r - B i : u n a f a m i g l i a d i b i o p l a s t i c h e b i o d e g r a d a b i l i e c o m p o s t a b i l i c h e n o n r i l a s c i a m i c r o p l a s t i c h e p e r s i s t e n t i , f r u t t o d i t e c n o l o g i e p r o p r i e t a r i e p r i m e n e l l o r o g e n e r e e c o n C a r b o n F o o t p r i n t v e r i f i c a t a , g r a z i e a l l a c e r t i f i c a z i o n e I S O 1 4 0 6 7 o t t e n u t a d a N o v a m o n t , c h e c o n s e n t e d i m i s u r a r e e r e n d i c o n t a r e i n m o d o t r a s p a r e n t e l ’ i m p r o n t a d i c a r b o n i o d e l p r o d o t t o . L a n u o v a c a m p a g n a h a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o d i E l i s a T a l e n t i n o , a r t i s t a t o r i n e s e a t t i v a t r a i l l u s t r a z i o n e , g r a f i c a d ’ a r t e , p i t t u r a e a n i m a z i o n e . I l s u o l a v o r o , r i c o n o s c i b i l e p e r l a f o r t e c o m p o n e n t e p o e t i c a e s i m b o l i c a , è s t a t o p u b b l i c a t o s u t e s t a t e e i s t i t u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c o m e T h e N e w Y o r k e r , T h e N e w Y o r k T i m e s , T h e W a s h i n g t o n P o s t , H a c h e t t e , Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s e G o e t h e - I n s t i t u t . I n I t a l i a h a c o l l a b o r a t o , t r a g l i a l t r i , c o n L a R e p u b b l i c a , C o r r i e r e d e l l a S e r a e I l S o l e 2 4 O r e , o l t r e a n u m e r o s e c a s e e d i t r i c i . L a s u a i n t e r p r e t a z i o n e d i M a t e r - B i m e t t e a l c e n t r o l a r e l a z i o n e t r a n a t u r a , i n n o v a z i o n e e v i t a q u o t i d i a n a , p a r l a n d o a l p u b b l i c o c o n i m m e d i a t e z z a e p r o f o n d i t à . I l n u o v o l o g o e l ’ i n t e r o s i s t e m a v i s i v o s o n o p r e s e n t a t i i n a n t e p r i m a a M a r c a 2 0 2 5 , l a f i e r a d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e , i n p r o g r a m m a a B o l o g n a i l 1 4 e 1 5 g e n n a i o 2 0 2 5 . L a c a m p a g n a p r e n d e i l v i a c o n u n a p i a n i f i c a z i o n e d i g i t a l e s o c i a l a p a r t i r e d a l 1 5 g e n n a i o 2 0 2 6 , s e g u i t a d a l l a n c i o d i u n o s p o t Y o u T u b e n e i f o r m a t i d a 6 0 ” , 3 0 ” e 1 5 ” , s u p p o r t a t o d a f o r m a t i s t a t i c i , c a r o u s e l e v i d e o , o l t r e a u n ’ a t t i v i t à d i p r o g r a m m a t i c d i s p l a y p e r r a f f o r z a r e a w a r e n e s s e c o n s i d e r a t i o n a l i v e l l o n a z i o n a l e . N e l l ’ a n n o è p r e v i s t o a n c h e u n p i a n o d i c o m u n i c a z i o n e O o h e D o o h n e l l e p r i n c i p a l i c i t t à i t a l i a n e , c o n p r e s e n z a i n s t a z i o n i , m e t r o p o l i t a n e e v i e c o m m e r c i a l i .