R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " O l t r e a u n c a m b i a m e n t o t e c n o l o g i c o , s t i a m o m e t t e n d o i n c a m p o , u n c a m b i a m e n t o d i c o m p e t e n z e c h e t o c c a l e n o s t r e 1 8 m i l a p e r s o n e c o n u n ’ a l f a b e t i z z a z i o n e s u l l ’ A r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e , m e t t e n d o i n c a m p o u n r e s k i l l i n g m a s s i c c i o " . L o h a d e t t o M a r i a L a m e l a s G o d i n e z , c h i e f h u m a n r e s o u r c e s o f f i c e r , F i b e r C o p , a l l a c o n f e r e n z a ‘ E u r o p a e i n d u s t r i a u n i t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à ’ , o r g a n i z z a t a d a S d g s L e a d e r s a R o m a . U n a p p u n t a m e n t o c h e h a r i u n i t o l e p r i n c i p a l i i m p r e s e i t a l i a n e e i r a p p r e s e n t a n t i p e r p r e s e n t a r e l a ‘ D i c h i a r a z i o n e C o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ’ , u n d o c u m e n t o c h e t r a d u c e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a . “ S t i a m o m e t t e n d o i n a t t o u n g r a n d i s s i m o c h a n g e m a n a g e m e n t - h a s p i e g a t o L a m e l a s G o d i n e z - d i f f o n d e n d o l a c u l t u r a d e l l ’ i m p a r a r e a n o n a v e r e p a u r a d i c a m b i a r e d i p a r i p a s s o a l l a t r a n s i z i o n e t e c n o l o g i c a Q u e s t ' a n n o i l r e s k i l l i n g h a t o c c a t o 1 5 0 0 p e r s o n e a t t r a v e r s o v e r i e p r o p r i c a m b i d i l a v o r o e d i f u n z i o n e . I l c h e v u o l d i r e c h e l e n o s t r e p e r s o n e d e v o n o e s s e r e f l e s s i b i l i e p r o n t e a l c a m b i a m e n t o ” .