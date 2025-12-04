M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n ' e c o n o m i a i n s o s t a n z i a l e t e n u t a , a n c h e s e i n f r a g i l e e q u i l i b r i o ; s e t t o r i c h e a c c u s a n o q u a l c h e d i f f i c o l t à , p e r l o p i ù d o v u t a a l r i f l e s s o d e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , a l c u n i d e i q u a l i s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e d i c r i s i , c o n i l r i s u l t a t o d i u n r a l l e n t a m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e e , s o p r a t t u t t o , d e l l ' a b b a s s a m e n t o d e l g r a d o d i f i d u c i a . E u n p a c c h e t t o d i p r o p o s t e , r i v o l t o a c h i è s t a t o c h i a m a t o n e l l a r e c e n t e c o n s u l t a z i o n e e l e t t o r a l e a g o v e r n a r e l a r e g i o n e p e r i p r o s s i m i a n n i , c h e o l t r e a d a r e s p u n t i , s e r v a p e r o t t e n e r e c e r t e z z e n e l l e q u a l i l e i m p r e s e p o s s a n o t r o v a r e n u o v o s l a n c i o . C o s ì g l i i m p r e n d i t o r i v e n e t i s i p r e p a r a n o a l l e n u o v e s f i d e p e r l a c o m p e t i t i v i t à e l a c r e s c i t a . " I n q u e s t o m o m e n t o - s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a V e n e t o , R a f f a e l e B o s c a i n i - l ' e c o n o m i a d e l l a n o s t r a r e g i o n e s i t r o v a i n u n o s t a t o d i m e d i a p e r f o r m a n c e c h e , p e r ò , è m o l t o f r a g i l e ; a l c u n i s e t t o r i m o s t r a n o u n c a l o d e l l a p r o d u z i o n e , a n c h e s e a n c o r a n o n p r e o c c u p a n t e , m a s o p r a t t u t t o u n c a l o d i f i d u c i a c h e , s e c o n d o m e , è u n o d e g l i i n d i c i p i ù d a m o n i t o r a r e " . A n c h e p e r c h é " q u a n d o m a n c a l a f i d u c i a , p u r s e l e c o n d i z i o n i p o s s o n o a p p a r i r e p o s i t i v e , i l v o l a n o f a f a t i c a a r i p r e n d e r e " . T r a q u e l l i c h e m a g g i o r m e n t e r i s e n t o n o d i q u e s t a s i t u a z i o n e , " a b b i a m o u n p o ' d i d i f f i c o l t à n e l l e c o s t r u z i o n i , c h e s i p o r t a n o d i e t r o a n c o r a g l i e f f e t t i d e l ' p o s t - i n c e n t i v i ' e d u n q u e s o n o i n r a l l e n t a m e n t o ; l ' i n d u s t r i a , c o l l e g a t a c o n l ' a g r i c o l t u r a , c h e v i v e q u a l c h e d i f f i c o l t à , c o s ì c o m e l a m a n i f a t t u r a i n g e n e r a l e " . S u l f r o n t e o p p o s t o , i n v e c e , s e t t o r i c o m e i s e r v i z i o l ' i n f o r m a t i c a r e g i s t r a n o " b u o n i r i s u l t a t i , s p e s s o t r a i n a t i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . A l i v e l l o g e n e r a l e , o s s e r v a , " v e d i a m o u n p o ' d i f r a g i l i t à , s p e c i e i n q u e s t o m o m e n t o " . I l ' m o m e n t o ' , i n s o s t a n z a , i m p l i c a i r a p p o r t i c o n i m e r c a t i e s t e r i , l e v e n d i t e e l e e s p o r t a z i o n i . E l e m e n t i c h e , i n m o l t i c a s i , p o r t a n o g l i i m p r e n d i t o r i a v i v e r l o c o n p r e o c c u p a z i o n e , c o n s i d e r a n d o l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e i n t e r n a z i o n a l i e l a q u e s t i o n e d a z i U s a : " I d a z i d e l p r e s i d e n t e T r u m p , u n i t a m e n t e a l d e p r e z z a m e n t o d e l d o l l a r o e a u n a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e i n c e r t a , c o n f u s a e i n a t t e s a - d i c e - c r e a n o t a n t o t u r b a m e n t o " . E a n c h e s e " n e l l o s p e c i f i c o è a n c o r a d i f f i c i l e d a r e d e l l e p r e v i s i o n i p r e c i s e , p e r c u i s i p o s s a c a p i r e l ' e f f e t t o c h e p o t r a n n o i m p r i m e r e s u l m e r c a t o , h a n n o c o m u n q u e g i à c r e a t o d e i t u r b a m e n t i " . A l m o m e n t o l ' e f f e t t o d e i d a z i s e m b r a a n c o r a m i t i g a t o d a " u n a i m p e n n a t a n e l l e v e n d i t e n e g l i S t a t i U n i t i d o v u t e a l f a t t o c h e s i s o n o r i e m p i t i i m a g a z z i n i p e r e v i t a r e i l p i ù p o s s i b i l e i t a s s i e a d e s s o o v v i a m e n t e c ' è l a f r e n a t a " . E " i d a t i d i s e l l o u t , q u e l l i d i v e n d i t a p o i s u l m e r c a t o , s o n o a n c o r a i n c o r a g g i a n t i " . R e s t a i l f a t t o c h e " g l i e f f e t t i , q u e l l i r e a l i , l i v e d r e m o p i ù a v a n t i , p r o b a b i l m e n t e n e l p r i m o t r i m e s t r e o a d d i r i t t u r a n e l s e c o n d o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 6 " . È c h i a r o c h e " n e l c o m m e r c i o c o n l ' e s t e r o u n a c o n t r a z i o n e c ' è e p o r t a u n a c e r t a p r e o c c u p a z i o n e , v e d e n d o l e d i f f i c o l t à d i a l c u n i m e r c a t i c o m e l a G e r m a n i a e l a F r a n c i a " . D ' a l t r a p a r t e " s i a m o i n u n m o m e n t o d i g r a n d e c a m b i a m e n t o , c o n l a g l o b a l i z z a z i o n e a l l a q u a l e c i e r a v a m o a b i t u a t i , a n z i s u l l a q u a l e c i e r a v a m o c o m o d a m e n t e a c c o m o d a t i , m e n t e o r a è f o r t e m e n t e m e s s a i n d i s c u s s i o n e , c o n t u t t e l e c a t e n e d i v a l o r e c h e v e n g o n o a s a l t a r e " . I l 2 3 e 2 4 n o v e m b r e i n V e n e t o s i è v o t a t o p e r r i n n o v a r e i l C o n s i g l i o e l a G i u n t a r e g i o n a l e , o l t r e a l n u o v o g o v e r n a t o r e e g l i i m p r e n d i t o r i h a n n o p r e s e n t a t o p r i m a d e l l l e e l e z i o n i u n ' p o s i t i o n p a p e r ' , c i o è u n d o c u m e n t o r i v o l t o a l l a n u o v a a m m i n i s t r a z i o n e : " A b b i a m o r i t e n u t o i m p o r t a n t e d a r e a i c a n d i d a t i u n p u n t o d i v i s t a , c o m e A s s o c i a z i o n e e c a t e g o r i a , p e r c h é p e n s i a m o p o s s a n o a c c o g l i e r e l e n o s t r e p r o p o s t e m a g a r i i s p i r a n d o s i a d e s s e . L e l i n e e g u i d a s o n o d u e , d a u n a p a r t e l ' e v o l v e r e , d a l l ' a l t r a l ' a t t r a r r e . O m e g l i o , e v o l v e r e p e r a t t r a r r e " . N e l d o c u m e n t o s o n o i l l u s t r a t e p o l i t i c h e d i s o s t e g n o e d i i n v e s t i m e n t o a l l e i m p r e s e , s u g g e r i m e n t i o p o t e n z i a l i s o l u z i o n i p e r r i s o l v e r e p r o b l e m i c o m e l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e , i n c l u d e n d o u n a s e r i e d i s e r v i z i p e r s o s t e n e r e l e n u o v e f a m i g l i e e n u o v i i n s e d i a m e n t i a b i t a t i v i . N o n m a n c a i l t e m a d e l l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i e g l i i n c e n t i v i a l l a r i c e r c a e a l l ' i n n o v a z i o n e p e r l e i m p r e s e , p e r s o s t e n e r l e n e l l a c o m p e t i t i v i t à a l i v e l l o e u r o p e o e g l o b a l e . A l t r o t e m a ' c a l d o ' r i g u a r d a l ' e n e r g i a e i c o s t i a c a r i c o d e l l e i m p r e s e : " S i a m o c o n v i n t i c h e , v i s t i g l i s c e n a r i c h e a b b i a m o d i f r o n t e , t r a i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , l a t r a n s a z i o n e d i g i t a l e e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a b b i a m o u n a s e r i e d i e l e m e n t i c h e , m e s s i i n s i e m e , c r e a n o n u o v i s c e n a r i . E ' a q u e s t i n u o v i s c e n a r i c h e d o b b i a m o d a r e r i s p o s t e p u n t u a l i c o n p o l i t i c h e s p e c i f i c h e e a d e g u a t e . E q u e s t o è i l t e m a d e l n o s t r o ' p o s i t i o n p a p e r ' c h e a b b i a m o c o n s e g n a t o . L ' a u s p i c i o è c h e t u t t o q u e s t o p o s s a p o r t a r e a d u n n u o v o r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i . L a p a r o l a c h i a v e , f o r s e , è p r o p r i o q u e l l a d i c e r c a r e , a t t r a v e r s o l e n o s t r e i s t i t u z i o n i , d i o t t e n e r e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e b e n p r e c i s a . S o n o c o n v i n t o c h e n e l l a c e r t e z z a d e l l e p o l i t i c h e e d e l l e s t r a d e c h e i n t r a p r e n d e r a n n o , l e i m p r e s e p o s s a n o t r o v a r e e n t u s i a s m o e r i s o r s e p e r s u p e r a r e o g n i d i f f i c o l t à " .