R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l f u m o i n I t a l i a è u n ' e m e r g e n z a s a n i t a r i a , s o c i a l e e d e c o n o m i c a : o g n i a n n o m u o i o n o p e r m a l a t t i e c o r r e l a t e a l f u m o 9 3 m i l a p e r s o n e e s o l o n e l n o s t r o P a e s e s o n o q u a s i 4 5 m i l a l e n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e ( d a t i A i o m ) . N o v e c a s i s u 1 0 s o n o c a u s a t i d a l f u m o . N o n è t u t t o : s i s t i m a c h e i n I t a l i a l e m a l a t t i e p r o v o c a t e d a l f u m o g e n e r i n o c i r c a 2 4 m i l i a r d i d i e u r o d i c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i . S o l o l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r l e p r i n c i p a l i p a t o l o g i e f u m o - c o r r e l a t e c o m p o r t a n o 1 , 6 4 m i l i a r d i d i e u r o d i s p e s a a n n u a l e , s e c o n d o u n o s t u d i o d i I s t i t u t o M a r i o N e g r i e A t s B r i a n z a . E ' q u a n t o e m e r s o o g g i i n S e n a t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' , u n c o n f r o n t o t r a e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . O b i e t t i v o : d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . A l l ' i n c o n t r o - c h e s i è s v o l t o n e l l a S a l a d e l l ' I s t i t u t o d i S a n t a M a r i a i n A q u i r o - h a n n o p a r t e c i p a t o c o m e r e l a t o r i , o l t r e a R o n z u l l i , G i u l i a V e r o n e s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e M i l a n o , d i r e t t o r e D i v i s i o n e C h i r u r g i a t o r a c i c a I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e M i l a n o e m e m b r o d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o p e r l a l o t t a a l f u m o d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i ; F r a n c e s c o P e r r o n e , d i r e t t o r e S t r u t t u r a c o m p l e s s a S p e r i m e n t a z i o n i c l i n i c h e I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i P a s c a l e d i N a p o l i e p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) ; M i c h e l a M e r e g a g l i a , r i c e r c a t r i c e d e l C e n t r o d i r i c e r c h e s u l l a g e s t i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e s o c i a l e C e r g a s S d a B o c c o n i ; C o s i m o F i n z i , d i r e t t o r e d i A s t r a R i c e r c h e ; i s e n a t o r i C i n z i a P e l l e g r i n o ( F r a t e l l i d ' I t a l i a ) , T i l d e M i n a s i ( L e g a ) , B e a t r i c e L o r e n z i n ( P d ) e M a r i a D o m e n i c a C a s t e l l o n e , v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o . D u r a n t e l ' i n c o n t r o è s t a t o p r e s e n t a t o i l d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o ' L a s a l u t e d i t u t t i p r i m a d i t u t t o ' , c h e e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d i u n i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o s t r u t t u r a t o p e r r i d u r r e i l c o n s u m o d i t a b a c c o e n i c o t i n a i n I t a l i a . " I l f u m o r e s t a l a p r i m a c a u s a d i m o r t e e v i t a b i l e n e l n o s t r o P a e s e e n o n p o s s i a m o p i ù c o n s i d e r a r e q u e s t i n u m e r i i n e v i t a b i l i - a f f e r m a R o n z u l l i - S e r v e u n a s t r a t e g i a c o m p l e s s i v a , f a t t a d i e d u c a z i o n e , p r e v e n z i o n e e s o s t e g n o a c h i v u o l e s m e t t e r e . E ' q u i c h e l a p o l i t i c a s a n i t a r i a d e v e a v e r e i l c o r a g g i o d i g u a r d a r e l o n t a n o , u n e n d o i s t i t u z i o n i , m o n d o s c i e n t i f i c o e s o c i e t à c i v i l e . L a p r e v e n z i o n e n o n è u n a b a n d i e r a d i p a r t e , è u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à c h e s i v i n c e s o l o f a c e n d o s q u a d r a . T r a g l i s t r u m e n t i p o s s i b i l i , a n c h e l a l e v a f i s c a l e p u ò d i v e n t a r e u n a l e v a d i s a l u t e p u b b l i c a , s e a c c o m p a g n a t a d a c a m p a g n e , i n f o r m a z i o n e e p r o g r a m m i d i a i u t o c a p i l l a r i , e a p a t t o c h e o g n i e u r o r i c a v a t o d i v e n t i u n e u r o s p e s o p e r s a l v a r e v i t e , f i n a n z i a r e l a r i c e r c a , i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e e c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s a n o p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . T r a l e p r i n c i p a l e p r o p o s t e : u n a u m e n t o p r o g r e s s i v o e s i g n i f i c a t i v o d e l l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o e d e l l a n i c o t i n a , c o n l ' o b i e t t i v o d i p o r t a r e i l p r e z z o d i u n p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e o l t r e i 1 0 e u r o , i n l i n e a c o n l e e s p e r i e n z e d i P a e s i c o m e F r a n c i a e I r l a n d a , d o v e m i s u r e a n a l o g h e h a n n o c o n t r i b u i t o a u n c a l o s i g n i f i c a t i v o d e l n u m e r o d i f u m a t o r i s e n z a e f f e t t i n e g a t i v i d i r i l i e v o s u l g e t t i t o f i s c a l e o s u l l ' a u m e n t o d e l m e r c a t o i l l e g a l e . " I l t a b a g i s m o è u n ' e m e r g e n z a s a n i t a r i a , s o c i a l e e d e c o n o m i c a c h e o g n i a n n o c a u s a i n I t a l i a o l t r e 9 3 m i l a m o r t i e c o s t a 2 4 m i l i a r d i d i e u r o t r a s p e s e d i r e t t e e i n d i r e t t e - s o t t o l i n e a G i u l i a V e r o n e s i - R a p p r e s e n t a i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o e v i t a b i l e p e r l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , r e s p i r a t o r i e e p e r m o l t i t u m o r i . S u 1 0 c a s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e , 9 s o n o c a u s a t i d a l f u m o . E p a r l i a m o d i u n a m a l a t t i a c h e a n c o r a o g g i n e l n o s t r o P a e s e f a c o n t a r e 4 4 . 8 0 0 n u o v e d i a g n o s i l ' a n n o , c o n u n a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i a n c o r a m o l t o b a s s a , p a r i a l 1 6 % n e g l i u o m i n i e a l 2 3 % n e l l e d o n n e . L a l e v a f i s c a l e è u n o s t r u m e n t o e f f i c a c e d i s a n i t à p u b b l i c a , c h e p e r m e t t e d i s a l v a r e v i t e e r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e " . D a s e m p r e F o n d a z i o n e V e r o n e s i è i m p e g n a t a n e l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e c a u s a t e d a l f u m o e n e l l a l o t t a a l t a b a g i s m o , n e g l i u l t i m i a n n i c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a l e v a f i s c a l e c o m e m i s u r a d i s a l u t e p u b b l i c a . S e c o n d o u n a r e c e n t e i n d a g i n e c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e p e r F o n d a z i o n e V e r o n e s i , 6 i t a l i a n i s u 1 0 s i d i c h i a r a n o f a v o r e v o l i a u n a u m e n t o d e c i s o d e l l a t a s s a z i o n e s u l t a b a c c o , e o l t r e i l 4 0 % c h i e d e c h e l e n u o v e e n t r a t e f i s c a l i v e n g a n o d e s t i n a t e a p r e v e n z i o n e e c u r a d e l l e m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e . " C o m e a b b i a m o c o m u n i c a t o n e l l a g i o r n a t a p r e c o n g r e s s u a l e e r i b a d i t o a l l a p r e s e n z a d e l C a p o d e l l o S t a t o M a t t a r e l l a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e A i r c p a r t i r e m o c o n l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e p e r l a p r o p o s t a d i l e g g e p a r l a m e n t a r e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r c h i e d e r e a u m e n t o d i 5 e u r o d e l p r e z z o d i t u t t i i p r o d o t t i t a b a g i c i " , r i c o r d a P e r r o n e . F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s d a p i ù d i v e n t ' a n n i è q u o t i d i a n a m e n t e i m p e g n a t a n e l l a l o t t a a l f u m o - r i p o r t a u n a n o t a - a n c h e a t t r a v e r s o a t t i v i t à d i a d v o c a c y p e r s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e l e i s t i t u z i o n i s u i d a n n i c a u s a t i d a l t a b a g i s m o . D a l 2 0 0 8 s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e s o n o s t a t i r e a l i z z a t i p r o g e t t i e i n i z i a t i v e d e d i c a t e a l l a d i p e n d e n z a d a l t a b a c c o e a i d a n n i d e l f u m o d i s i g a r e t t a , c o n a t t i v i t à e d u c a t i v e e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a g i o v a n i e d a d u l t i . A l l o s t e s s o t e m p o F o n d a z i o n e s o s t i e n e i l f i n a n z i a m e n t o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a d ' e c c e l l e n z a p e r m i g l i o r a r e l a d i a g n o s i e l a c u r a d e i t u m o r i c o r r e l a t i a l f u m o , e r e a l i z z a a t t i v i t à d i w e l l b e i n g a z i e n d a l e a l f i n e d i p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a n o - s m o k i n g p e r i d i p e n d e n t i .