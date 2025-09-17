Roma, 17 set.-(Adnkronos) - Dopo lapprovazione in via definitiva da parte del Senato, il ddl ntelligenza artificiale è legge e segna una svolta fondamentale per il futuro del Paese. Grazie al lavoro del sottosegretario Alessio Butti e del Governo Meloni, lItalia si dota di una cornice chiara per sviluppare e utilizzare lIa in modo sicuro e al servizio dei cittadini". Così in una nota il senatore di Fratelli dItalia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica. "In ambito sanitario significherà meno liste dattesa, diagnosi più rapide, prevenzione più efficace e un accesso più equo alle cure. Ma ne beneficerà anche la giustizia, con lintroduzione di maggiori garanzie e pene severe per chi diffonde contenuti manipolati attraverso questo strumento, conclude.