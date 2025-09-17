R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ D o p o l ’ a p p r o v a z i o n e i n v i a d e f i n i t i v a d a p a r t e d e l S e n a t o , i l d d l n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è l e g g e e s e g n a u n a s v o l t a f o n d a m e n t a l e p e r i l f u t u r o d e l P a e s e . G r a z i e a l l a v o r o d e l s o t t o s e g r e t a r i o A l e s s i o B u t t i e d e l G o v e r n o M e l o n i , l ’ I t a l i a s i d o t a d i u n a c o r n i c e c h i a r a p e r s v i l u p p a r e e u t i l i z z a r e l ’ I a i n m o d o s i c u r o e a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a n d r o S i s l e r , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a . " I n a m b i t o s a n i t a r i o s i g n i f i c h e r à m e n o l i s t e d ’ a t t e s a , d i a g n o s i p i ù r a p i d e , p r e v e n z i o n e p i ù e f f i c a c e e u n a c c e s s o p i ù e q u o a l l e c u r e . M a n e b e n e f i c e r à a n c h e l a g i u s t i z i a , c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i m a g g i o r i g a r a n z i e e p e n e s e v e r e p e r c h i d i f f o n d e c o n t e n u t i m a n i p o l a t i a t t r a v e r s o q u e s t o s t r u m e n t o ” , c o n c l u d e .