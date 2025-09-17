R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I a r i s c r i v e r à p r o c e s s i d i o g n i s e t t o r e : d e l l a o c c u p a z i o n e , d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , d e l c o m p a r t o e c o n o m i c o , d i q u e l l o i n d u s t r i a l e e d i q u e l l o s o c i a l e . P e r t a l i i m p o n e n t i r a g i o n i , u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a , c h e m a n c a t o t a l m e n t e i n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , s e p u r n e c e s s a r i a n o n è d i p e r s é s u f f i c i e n t e . A e s s a d o v r e b b e r o e s s e r e a f f i a n c a t i i n v e s t i m e n t i m i r a t i e d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e n o r m a t i v a i n d i s p e n s a b i l i p e r l a t u t e l a d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i e p e r g a r a n t i r e u n i m p a t t o c o n c r e t o e s o s t e n i b i l e . N o n b a s t a a n n u n c i a r e l o s t a n z i a m e n t o d i u n m i l i a r d o d i e u r o p e r m o s t r a r s i c a p a c i d i u n a r e a l e t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a e n e l d e t t a g l i o m o s t r a r s i i n g r a d o d i c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a t e c n o l o g i c o n a z i o n a l e " . C o s ì i n t e r v e n e n d o i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l d d l I a i l s e n a t o r e M 5 s L u i g i N a v e . " E ’ u n e s e r c i z i o r e t o r i c o , a n c h e p e r c h é i l c o n f r o n t o c o n l e p o l i t i c h e e g l i i n v e s t i m e n t i a n n u n c i a t i e a d o t t a t i d a a l t r i P a e s i q u a l i F r a n c i a e G e r m a n i a r i s u l t a a n c o r a u n a v o l t a d i s a s t r o s o - p r o s e g u e - l a F r a n c i a h a m e s s o i n c a m p o u n p i a n o d a c e n t o m i l i a r d i d i e u r o , a r t i c o l a t o s u p i ù l i v e l l i e c o n u n a f o r t e c o m p o n e n t e i n d u s t r i a l e ; l a G e r m a n i a h a a t t i v a t o p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e c o n a t t o r i g l o b a l i , i n v e s t e n d o i n r i c e r c a e f o r m a z i o n e . L ’ I t a l i a r i s c h i a d i p e r d e r e n o n s o l o o g n i f o r m a d i c o m p e t i t i v i t à , m a d i d i v e n t a r e d i p e n d e n t e d a t e c n o l o g i e s v i l u p p a t e a l t r o v e , a c q u i s t a n d o s o l u z i o n i c h i a v i i n m a n o d a s o g g e t t i e s t e r i c o m p r o m e t t e n d o g r a v e m e n t e o g n i a m b i z i o n e d i s o v r a n i t à d i g i t a l e e d e s p o n e n d o i l s i s t e m a n a z i o n a l e a f o r m a d i s u b o r d i n a z i o n e t e c n o l o g i c h e " . " L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n s i l i m i t a a i n c i d e r e s u l l e m a n s i o n i m a n u a l i a t t r a v e r s o l ’ a u t o m a z i o n e r o b o t i c a , m a s t a g i à d e t e r m i n a n d o t r a s f o r m a z i o n i p r o f o n d e n e l l e p r o f e s s i o n i c r e a t i v e , t e c n i c h e e i n t e l l e t t u a l i . N o n o s t a n t e c i ò , i l p r o v v e d i m e n t o n o n c o n t e m p l a m i s u r e v o l t e a p r e v e n i r e l a s o s t i t u z i o n e i n d i s c r i m i n a t a d e i l a v o r a t o r i d a p a r t e d i s i s t e m i a u t o m a t i z z a t i . N o n s o n o p r e v i s t e n o r m e c h e v i e t i n o i l i c e n z i a m e n t i a l g o r i t m i c i , n é r i s o r s e d e d i c a t e a l l a f o r m a z i o n e , a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e o a l l ’ a c c o m p a g n a m e n t o n e l l a t r a n s i z i o n e o c c u p a z i o n a l e . I l M 5 s c o n e m e n d a m e n t i m i r a t i h a p e r s e g u i t o l ’ o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e u n i m p i a n t o n o r m a t i v o s o l i d o , r e s p o n s a b i l e e o r i e n t a t o a l l a t u t e l a d e l l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o , d i q u e l l o d e i l a v o r a t o r i , d i q u e l l o d e i s i n g o l i c i t t a d i n i e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i . Q u e s t a è l a n o s t r a i d e a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : u n o s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d e l l a c o l l e t t i v i t à , n o n u n r i s c h i o d a s u b i r e p a s s i v a m e n t e ” , c o n c l u d e .