R o m a , 1 9 d i c . A d n k r o n o s ) - " U n s e t t o r e d o v e l ’ E u r o p a s e m b r a e s s e r e r i m a s t a i n d i e t r o e p o t r e b b e i n v e c e a s p i r a r e a u n r u o l o a u t o n o m o è q u e l l o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I P a e s i d e l l ’ U n i o n e d i s p o n g o n o , i n s i e m e , d e l l e r i s o r s e n e c e s s a r i e p e r r e a l i z z a r e u n m o d e l l o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o r i g i n a l e , t r a s p a r e n t e , s i c u r o , a t t e n t o a i d i r i t t i , f i n a l i z z a t o a s v i l u p p a r e i s e t t o r i d i e c c e l l e n z a c h e i n E u r o p a e i n I t a l i a n o n m a n c a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .