Roma, 17 set.-(Adnkronos) - Oggi approviamo un provvedimento di valore strategico. Lintelligenza artificiale rappresenta un cambiamento epocale, la rivoluzione industriale del nostro tempo. Questa rivoluzione va però governata e non subita. LIa deve essere al servizio dellintelligenza umana e non il contrario. Con questo ddl diamo attenzione alla crescita, agli investimenti, alla sicurezza, alla protezione degli utenti. Non era facile mettere in campo regole che rafforzassero la normativa europea, senza appesantirla troppo. Ci siamo riusciti". Così intervenendo in aula il senatore di Fratelli dItalia, Andrea De Priamo. "LEuropa regolamenta troppo, ma forse in questo caso era doveroso intervenire. Non dobbiamo dimenticare che da una parte cè la sicurezza, dallaltra lo sviluppo tecnologico. Al centro: trasparenza, sicurezza, riservatezza, pari opportunità. Su questo tema si giocano grandi sfide anche legate ai diritti fondamentali della persona, basti pensare allintrusività riguardo allIa di autocrazie come la Cina. Anche per questo erano fondamentali i nostri interventi. Stiamo facendo un passo importante verso il futuro, che è già presente, per il bene degli italiani, conclude.