R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ 5 5 2 è i l n u m e r o d e l f a l l i m e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i s u l l ’ i n t e l l i g e n z a . 5 5 2 g i o r n i . Q u e s t a è u n a l e g g e c h e n a s c e g i à v e c c h i a e c h e n o n s t a n z i a r i s o r s e : v e n g o n o s o l o i n t r o d o t t i n u o v i r e a t i i n v e c e d i a d o t t a r e i n c e n t i v i p e r p r i v a t i e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . M e n t r e i l g o v e r n o p e r d e v a t e m p o a l t r i i n v e c e h a n n o a g i t o , g i u s t o p e r f a r e u n e s e m p i o i n G r a n B r e t a g n a v e n g o n o i n v e s t i t i 2 2 m i l i a r d i d i e u r o e i n F r a n c i a 1 0 m l d . E c c o l a d i f f e r e n z a t r a a n n u n c i e d e c i s i o n i " . C o s ì L o r e n z o B a s s o i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o p e r i l P d s u l d d l s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . " L ’ I t a l i a è r i m a s t a f e r m a e h a f e s t e g g i a t o i d a z i a m e r i c a n i , n o n o s t a n t e n e l p a s s a t o s i a s t a t a a l l ’ a v a n g u a r d i a d e l p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o e i n d u s t r i a l e . I l g o v e r n o l a s m e t t a d i d i r e c h e l a c o l p a è d i c h i c ’ e r a p r i m a e s i a s s u m a l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . L ’ I t a l i a , p e r c o l p a d e l g o v e r n o M e l o n i , s i p r e s e n t a a q u e s t a s f i d a e p o c a l e s e n z a r i s o r s e e s e n z a v i s i o n e ” , c o n c l u d e .