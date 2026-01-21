M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F o n d a t a i l 2 6 s e t t e m b r e 1 8 7 6 , H e n k e l f e s t e g g i a q u e s t ’ a n n o i l s u o 1 5 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o e r i c o r d a l a s t o r i a c h e , d a i p r i m i p a s s i m o s s i d a F r i t z H e n k e l , h a p o r t a t o l ' a z i e n d a a d i v e n t a r e u n g r u p p o g l o b a l e c o n c i r c a 4 7 . 0 0 0 d i p e n d e n t i i n o l t r e 7 0 P a e s i . I l m o t t o ' F u t u r e ? R e a d y ! ' , s c e l t o p e r a c c o m p a g n a r e t u t t e l e c e l e b r a z i o n i , e s p r i m e l a f i d u c i a n e l l ’ e v o l u z i o n e c o n t i n u a e n e l s u c c e s s o d i H e n k e l , a n c h e i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a f o r t i t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , r a p i d e t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e e u n a c r e s c e n t e v o l a t i l i t à . A l c e n t r o d e l l ’ a n n i v e r s a r i o v i s o n o l e q u a l i t à c h e h a n n o p l a s m a t o H e n k e l s i n d a l l a s u a f o n d a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e l o s p i r i t o p i o n i e r i s t i c o , l a f o r z a i n n o v a t i v a e i l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . " F e s t e g g i a m o u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e n e l l a s t o r i a d i H e n k e l , q u e s t i 1 5 0 a n n i p e r n o i s i g n i f i c a n o c o n t i n u i t à , s p i r i t o p i o n i e r i s t i c o e c o r a g g i o d i r i p e n s a r e c o s t a n t e m e n t e l o s t a t u s q u o - a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i s o r v e g l i a n z a e d e l C o m i t a t o d e g l i a z i o n i s t i d i H e n k e l , S i m o n e B a g e l - T r a h - S i a m o t u t t o r a u n ’ a z i e n d a a c o n d u z i o n e f a m i l i a r e , p o r t i a m o c o n n o i u n a c h i a r a r e s p o n s a b i l i t à n e i c o n f r o n t i d e i d i p e n d e n t i , d e l l a s o c i e t à e d e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . S i a m o o r g o g l i o s i d i c o m e i n o s t r i d i p e n d e n t i i n t u t t o i l m o n d o c o n t i n u i n o a i n c a r n a r e l o s p i r i t o d i F r i t z H e n k e l e l o p o r t i n o a v a n t i o g n i g i o r n o . I l n o s t r o p u r p o s e ' P i o n e e r s a t h e a r t f o r t h e g o o d o f g e n e r a t i o n s ' r i a s s u m e b e n e c i ò i n c u i c r e d i a m o : c r e a r e v a l o r e e u n i m p a t t o p o s i t i v o g r a z i e a l n o s t r o s p i r i t o p i o n i e r i s t i c o e i m p r e n d i t o r i a l e , t e n e n d o s e m p r e i n c o n s i d e r a z i o n e i l b e n e s s e r e d e l l e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i e f u t u r e " . " I n q u e s t o a n n i v e r s a r i o s p e c i a l e - a g g i u n g e C a r s t e n K n o b e l , c e o d i H e n k e l - v o g l i a m o r i a f f e r m a r e i l v a l o r e d e l l e n o s t r e c a p a c i t à , d e l l e n o s t r e p e r s o n e , d e l l a n o s t r a f o r z a i n n o v a t i v a e d e l l a n o s t r a c u l t u r a a z i e n d a l e . I l m o t t o ' F u t u r e ? R e a d y ! ' s e g n a u n a n n o d i c e l e b r a z i o n i i n c u i g u a r d i a m o c o n g r a n d e o r g o g l i o a l l a n o s t r a l u n g a s t o r i a e a l l o s t e s s o t e m p o c o n f i d u c i a a l p e r c o r s o c h e c i a t t e n d e . A l c e n t r o c i s o n o i n o s t r i d i p e n d e n t i i n t u t t o i l m o n d o , p o i c h é s o n o l o r o l a c h i a v e d e l n o s t r o s u c c e s s o . V o g l i a m o c o i n v o l g e r l i a t t i v a m e n t e n e l l e c e l e b r a z i o n i a t t r a v e r s o o p p o r t u n i t à c o n c r e t e c o m e v a n t a g g i n e l p r o g r a m m a d i a z i o n a r i a t o , u n g i o r n o d i f e r i e a g g i u n t i v o e , n a t u r a l m e n t e , u n a v a r i e t à d i e v e n t i g l o b a l i p e r i l c o m p l e a n n o d e l l ’ a z i e n d a , i l p r o s s i m o a u t u n n o " . T r a l e i n i z i a t i v e r i s e r v a t e a i d i p e n d e n t i i n o c c a s i o n e d e l l ’ a n n i v e r s a r i o , H e n k e l o f f r e a c h i p a r t e c i p a a l p r o g r a m m a d i a z i o n a r i a t o l ’ o p p o r t u n i t à d i i n t e g r a r e o g n i i n v e s t i m e n t o c o n u n i n c r e m e n t o d e l 4 1 % , b e n e f i c i a n d o i n m o d o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o d e l s u c c e s s o d e l l ’ a z i e n d a . I d i p e n d e n t i c h e i n v e s t o n o 1 0 0 e u r o i n a z i o n i H e n k e l r i c e v e r a n n o , a d e s e m p i o , a z i o n i p e r u n v a l o r e d i 1 4 1 e u r o . I n o l t r e , t u t t i i d i p e n d e n t i n e l m o n d o p o t r a n n o u s u f r u i r e d i u n g i o r n o d i f e r i e a g g i u n t i v o n e l m e s e d e l p r o p r i o c o m p l e a n n o n e l 2 0 2 6 . N e l c o r s o d e l l ' a n n o , p r e s s o i s i t i H e n k e l d i t u t t o i l m o n d o s i t e r r a n n o e v e n t i e a t t i v i t à s p e c i a l i p e r r i p e r c o r r e r e l a s t o r i a d e l l ’ a z i e n d a i n u n a p r o s p e t t i v a o r i e n t a t a a l f u t u r o . I l m o m e n t o c u l m i n a n t e s a r à i l 2 6 s e t t e m b r e , g i o r n o d e l l a f o n d a z i o n e d e l l ’ a z i e n d a .