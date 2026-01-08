R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M a t t e o G u e n d o u z i è s e m p r e p i ù v i c i n o a l a s c i a r e l a L a z i o , d e s t i n a z i o n e T u r c h i a , c o n l a m a g l i a d e l F e n e r b a h c e . I l c e n t r o c a m p i s t a f r a n c e s e è s t a t o c o n v o c a t o d a l t e c n i c o M a u r i z i o S a r r i p e r l a g a r a d i q u e s t a s e r a c o n t r o l a F i o r e n t i n a e d o v r e b b e g i o c a r e , p r i m a d i d i r e a d d i o a l l a L a z i o . I d u e c l u b h a n n o t r o v a t o l ' a c c o r d o c h e p o t r e b b e d e f i n i r s i g i à d o m a n i p e r u n a c i f r a d i c i r c a 3 0 m i l i o n i d i e u r o , b o n u s c o m p r e s i . L a L a z i o h a c o m u n q u e g i à i n d i v i d u a t o i l s u o s o s t i t u t o , s i t r a t t a d i K e n n e t h T a y l o r . I l c e n t r o c a m p i s t a o l a n d e s e d e l l ' A j a x , c l a s s e 2 0 0 2 , è i n a r r i v o p e r u n a c i f r a d i c i r c a 1 8 m i l i o n i d i e u r o , b o n u s c o m p r e s i . I n e n t r a t a c ' è a n c h e l ' a t t a c c a n t e d e l S a l i s b u r g o P e t a r R a t k o v , i n s o s t i t u z i o n e d i C a s t e l l a n o s , a t t e s o a o r e n e l l a C a p i t a l e .