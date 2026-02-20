R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I p i c c o l i c o m u n i r a p p r e s e n t a n o i l 7 0 % d e i c o m u n i e a m m i n i s t r a n o o l t r e i l 5 5 % d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ e s s e r e s i n d a c o n e i p i c c o l i c o m u n i è m o l t o s i g n i f i c a t i v a , s i è c r e a t o u n c i r c o l o v i z i o s o c h e a c c e l e r a l o s p o p o l a m e n t o m a i l c a l o d e l l a p o p o l a z i o n e n o n r i d u c e i n m o d o p r o p o r z i o n a l e i c o s t i e q u i n d i r e n d e p i ù d i f f i c i l e m a n t e n e r e d e i p r e s i d i d i s e r v i z i p u b b l i c i . S e r v o n o p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i c h e r i g u a r d a n o i n n a n z i t u t t o g l i i n v e s t i m e n t i , q u i n d i i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i s u l l a c a p a c i t à d i s o s t e n e r e l ' i m p r e n d i t o r i a l i t à l o c a l e " . C o s ì i l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i , d u r a n t e l ’ e v e n t o c o n c l u s i v o d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i d i A n c i , a l c e n t r o c o n g r e s s i L a N u v o l a , a R o m a . “ S e r v o n o s t r a t e g i e s t a b i l i s u l p e r s o n a l e e s u g l i i n v e s t i m e n t i , s u i s e r v i z i , s u t a n t e d i m e n s i o n i d e l l ' a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a s u l l e q u a l i l e p o l i t i c h e v a n n o p e n s a t e s u s c a l a n a z i o n a l e e p o i d e c l i n a t e i n m o d o d i f f e r e n z i a t o , t e n e n d o c o n t o d i q u e s t a r e a l t à . N o i s i a m o u n p a e s e u n i t o - p r o s e g u e G u a l t i e r i - , a b b i a m o i l d o v e r e d i p e n s a r c i t u t t i p a r t e d e l l a s t e s s a n a z i o n e , n e s s u n o d e v e e s s e r e l a s c i a t o d a s o l o e t u t t i v a n n o s o s t e n u t i p e r i l c o n t r i b u t o c h e s v o l g o n o i n q u e s t o s t r a o r d i n a r i o i m p e g n o c i v i c o c h e n o n è s o l o p o l i t i c o , m a è u n a m i s s i o n e c h e h a p o r t a t o t u t t i v o i a s c e g l i e r e d i d e d i c a r e t a n t o t e m p o a l b e n e c o m u n e , a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l p r o p r i o t e r r i t o r i o , a l l a r a p p r e s e n t a n z a d i c i t t a d i n i c h e p o i t r o v a n o n e l s i n d a c o i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o f o n d a m e n t a l e . Q u e s t a m i s s i o n e u n i s c e t u t t i , i g r a n d i e i p i c c o l i , i l n o r d e i l s u d e p e n s o c h e q u e s t i s t a t i g e n e r a l i a b b i a n o m o s t r a t o b e n e u n o s p i r i t o d i f r a t e l l a n z a , d i a m i c i z i a , d i s o l i d a r i e t à d i c o m u n i t à , e d è q u e s t o s p i r i t o l a r i s o r s a p i ù p r e z i o s a ” , c o n c l u d e G u a l t i e r i .