B o l o g n a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - V a l o r i z z a r e i C o m u n i c h e i n v e s t o n o n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e e n e r g e t i c a , n e l l a p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i e n e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . È l ’ o b i e t t i v o d i ' V i v i - P r e m i o T e r r i t o r i o V i v i b i l e ' , i l r i c o n o s c i m e n t o p r o m o s s o d a l G e s t o r e d e i S e r v i z i E n e r g e t i c i ( G s e ) e c o n s e g n a t o o g g i n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i a B o l o g n a . I l p r e m i o n a s c e p e r v a l o r i z z a r e g l i e n t i l o c a l i c h e h a n n o r e a l i z z a t o p r o g e t t i c o n c r e t i d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , c o m e l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d i e d i f i c i p u b b l i c i o l ’ i n s t a l l a z i o n e d i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i , e o f f r e a i C o m u n i v i n c i t o r i n o n s o l o v i s i b i l i t à m a a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a i n c e n t i v i e c o n t r i b u t i e c o n o m i c i , t r a c u i q u e l l i p r e v i s t i d a l C o n t o T e r m i c o . T r a i c a s i p i ù s i g n i f i c a t i v i , q u e l l o d e l C o m u n e d i V a r e s e , c h e g r a z i e a l s u p p o r t o d e l G s e h a t r a s f o r m a t o u n a s c u o l a i n e d i f i c i o n Z e b ( a e n e r g i a q u a s i z e r o ) , e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e p o s s a t r a d u r s i i n r i s u l t a t i m i s u r a b i l i . " I C o m u n i c h e h a n n o i n v e s t i t o s u l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s o n o m i g l i a i a - h a d i c h i a r a t o l ’ a d d e l G s e , V i n i c i o M o s è V i g i l a n t e - A l c u n i s i s o n o d i s t i n t i p e r a t t e n z i o n e e r i s u l t a t i c o n c r e t i , e c o n i l p r e m i o v o g l i a m o c e l e b r a r e i l l o r o i m p e g n o , a f f i n c h é d i v e n t i n o u n m o d e l l o d a e m u l a r e p e r g l i a l t r i t e r r i t o r i " . V i g i l a n t e h a a g g i u n t o : " L ’ a m b i z i o n e d e l G s e è q u e l l a d i p r e m i a r e , n e l t e m p o , t u t t i i C o m u n i i t a l i a n i . L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a n o n p u ò e s s e r e c a l a t a d a l l ’ a l t o : c r e s c e d a l t e r r i t o r i o , d o v e l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i g i o c a n o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t e n e l l a p i a n i f i c a z i o n e , n e l l a g e s t i o n e d e i c o n s u m i e n e l l a p r o m o z i o n e d i c o m u n i t à s o s t e n i b i l i " .