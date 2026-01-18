R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a v o l t a l a P r e m i e r M e l o n i m a n i f e s t a l a p r o p r i a i n a d e g u a t e z z a , c o n f e r m a n d o l a t o t a l e s u b a l t e r n i t à a l s u o a m i c o T r u m p . N o n h a d e t t o u n a p a r o l a n e t t a d i c o n d a n n a r i s p e t t o a l l e m i n a c c e m i l i t a r i e p o l i t i c h e r i v o l t e a l l a G r o e n l a n d i a " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e e u r o p e e . " N o n h a d e t t o n u l l a i n d i f e s a d e l l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e e d e l l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e l l ' i n t e r a E u r o p a . N o n h a p r e s o l e d i s t a n z e r i s p e t t o a l l e n u o v e p r o v o c a z i o n i d i T r u m p s u l l ' a u m e n t o d e i d a z i a g l i a l l e a t i e u r o p e i c o n t r a r i a l l ' a c q u i s i z i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a . M a o g g i a d d i r i t t u r a s i è s p i n t a a d u n a i n t e r p r e t a z i o n e a u t e n t i c a d e l p e n s i e r o e d e l l e i n t e n z i o n i d e l P r e s i d e n t e U s a , p a r l a n d o d i u n p r o b l e m a d i c o m u n i c a z i o n e o c o m p r e n s i o n e . G l i i n t e r e s s i d e l n o s t r o P a e s e e d e l l ' U e a n c h e r i s p e t t o a d u n p a r t n e r s i g a r a n t i s c o n o m a n t e n e n d o e r a f f o r z a n d o l ' u n i t à d e l l ' a z i o n e e u r o p e a . C o n t i n u a r e a f a r e l a p o r t a v o c e d i T r u m p r e n d e s o l o m a r g i n a l e e d i r r i l e v a n t e l ' I t a l i a o l t r e a d i n d e b o l i r e l ' i n t e r a E u r o p a ” .