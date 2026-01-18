R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D a S t a t o s o v r a n o a s u d d i t o d i W a s h i n g t o n , d a g r a n d e P a e s e f o n d a t o r e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a a p r o v i n c i a a m e r i c a n a d e g l i U s a t r a s f i g u r a t i d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p : d o p o 4 a n n i d i G i o r g i a M e l o n i , l ’ I t a l i a s i r i s v e g l i a p i ù p i c c o l a , i n i n f l u e n t e , f u o r i d a i g i o c h i i n p o l i t i c a e s t e r a . E l a s t e s s a p r e m i e r s i s t a f o r s e r e n d e n d o c o n t o d i e s s e r s i s e d u t a d a l l a p a r t e s b a g l i a t a d e l l a S t o r i a s p o s a n d o a c r i t i c a m e n t e l a p r e s i d e n z a T r u m p , i s o l a n d o s i d a l l ’ U e " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " D ’ a l t r o n d e a b b i a m o u n g o v e r n o i n c u i i l s e c o n d o p a r t i t o d e l l a s u a m a g g i o r a n z a , l a L e g a , f e s t e g g i a d i e s s e r e s o t t o s c h i a f f o d e g l i U S A . N o i s i a m o p e r l ’ i n d i p e n d e n z a e l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a , c o n t r o l e m i r e i m p e r i a l i s t e d i D o n a l d T r u m p , c h e v u o l e d e p r e d a r e d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i u n p e z z o d i E u r o p a , r i s c h i a n d o d i f a r d e f l a g r a r e l ’ A l l e a n z a A t l a n t i c a . I l r i c a t t o s u i d a z i v a r e s p i n t o c o n f e r m e z z a . A n c h e p e r c h é l ’ e s i g e n z a d i s i c u r e z z a p e r g l i S t a t i U n i t i , p e r l ’ E u r o p a e p e r i l m o n d o i n t e r o p a s s a a t t r a v e r s o l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a , n e l r i s p e t t o r e c i p r o c o d e i P a e s i m e m b r i ” .