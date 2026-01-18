Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Da Stato sovrano a suddito di Washington, da grande Paese fondatore dellUnione europea a provincia americana degli Usa trasfigurati dall'amministrazione Trump: dopo 4 anni di Giorgia Meloni, lItalia si risveglia più piccola, ininfluente, fuori dai giochi in politica estera. E la stessa premier si sta forse rendendo conto di essersi seduta dalla parte sbagliata della Storia sposando acriticamente la presidenza Trump, isolandosi dallUe". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Daltronde abbiamo un governo in cui il secondo partito della sua maggioranza, la Lega, festeggia di essere sotto schiaffo degli USA. Noi siamo per lindipendenza e lautodeterminazione della Groenlandia, contro le mire imperialiste di Donald Trump, che vuole depredare delle risorse naturali un pezzo di Europa, rischiando di far deflagrare lAlleanza Atlantica. Il ricatto sui dazi va respinto con fermezza. Anche perché lesigenza di sicurezza per gli Stati Uniti, per lEuropa e per il mondo intero passa attraverso lAlleanza atlantica, nel rispetto reciproco dei Paesi membri.