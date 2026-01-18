R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l G o v e r n o i t a l i a n o c o n i l f o r t e i m p e g n o d e l p r e s i d e n t e M e l o n i e d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i T a j a n i s t a s o l l e c i t a n d o s o l u z i o n i r e a l i s t i c h e e c o n c o r d a t e p e r l a v i c e n d a G r o e n l a n d i a , p e r f a r p r e v a l e r e l a C o e s i o n e d e l l a N a t o . ‘ G i u s e p p i ’ C o n t e d i c e s t u p i d a g g i n i c o n f o n d e n d o l a s u a s t o r i a c o n q u e l l a a l t r u i . T r u m p g i à p r e s i d e n t e U s a , r i n g r a z i ò l ’ a l l o r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o C o n t e c h i a m a n d o l o ‘ G i u s e p p i ’ , d o p o c h e i l p r o n o g r i l l i n o a v e v a d a t o u n a s t u p e f a c e n t e p r o v a d i s e r v i l i s m o a g l i U s a , t r a s f o r m a n d o l e n o s t r e I s t i t u z i o n i i n l u s t r a s c a r p e d e g l i a m e r i c a n i . C o n t e ‘ s c i u s c i à ’ f a r e b b e m e g l i o a t a c e r e . N o i g l i r i c o r d e r e m o l e s u e p e n o s e e s e r v i l i p r e s t a z i o n i ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .