R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a l l ’ i p o t e s i a v a n z a t a d a l P r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d i i m p o r r e d a z i a i P a e s i e u r o p e i p e r f o r z a r e l a c e s s i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a , i l e a d e r e u r o p e i h a n n o e s p r e s s o u n a p o s i z i o n e c h i a r a , d e n u n c i a n d o l ’ i n a c c e t t a b i l i t à d i p r e s s i o n i e c o n o m i c h e s u S t a t i s o v r a n i e s o t t o l i n e a n d o c o m e s i m i l i i n i z i a t i v e f i n i s c a n o p e r f a v o r i r e C i n a e R u s s i a . A n c h e N i g e l F a r a g e , a l l e a t o p o l i t i c o d i D o n a l d T r u m p , h a p r e s o p u b b l i c a m e n t e l e d i s t a n z e , d i c h i a r a n d o d i n o n e s s e r e d ’ a c c o r d o c o n q u e s t a l i n e a e c r i t i c a n d o l ’ u s o d e i d a z i c o n t r o P a e s i a l l e a t i . C h i e d i a m o a l G o v e r n o i t a l i a n o d i u s c i r e d a l l ’ a m b i g u i t à e d i a s s u m e r e u n a p o s i z i o n e c h i a r a , i n l i n e a c o n g l i a l t r i l e a d e r e u r o p e i " . L o a f f e r m a n o I g o r B o n i , F e d e r i c a V a l c a u d a , M a r c o T a r a d a s h , e s p o n e n t i d i E u r o p a r a d i c a l e . " R i b a d i a m o q u a n t o g i à r i c h i e s t o , e p o i p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e , d a l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e : l a s o v r a n i t à d e l l a D a n i m a r c a e l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d e l l ’ U n i o n e n o n s o n o n e g o z i a b i l i ; o g n i p r e s s i o n e s u t e r r i t o r i e u r o p e i è i n a c c e t t a b i l e ; l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e u r o p e i e i l r i s p e t t o d e l d i r i t t o e u r o p e o s o n o u n a l i n e a i n v a l i c a b i l e . S u q u e s t i t e m i , l a c h i a r e z z a è u n d o v e r e p o l i t i c o " .