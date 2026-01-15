R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M a n d a r e s o l d a t i i n G r o e n l a n d i a ? N o n è u n a g a r a a c h i m a n d a i m i l i t a r i i n g i r o p e r i l m o n d o , i l n o s t r o è u n a t t e g g i a m e n t o r a z i o n a l e . A b b i a m o c h i e s t o c h e f o s s e l a N a t o a c o o r d i n a r e , n o i d o b b i a m o u n i r e e n o n s p a c c a r e . C e n t o , d u e c e n t o s o l d a t i i n G r o e n l a n d i a c h e f a n n o ? S e m b r a l ' i n i z i o d i u n a b a r z e l l e t t a . . . " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , r i s p o n d e n d o a i c r o n i s t i a l S e n a t o .