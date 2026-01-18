R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n r i s p o s t a a l l a m i n a c c i a d i d a z i d i T r u m p , M e l o n i p a r l a d i ' i n c o m p r e n s i o n i ' f r a l e d u e s p o n d e d e l l ’ A t l a n t i c o . M a s e r i a m e n t e ? S o v r a n i s m o e o r g o g l i o n a z i o n a l e l o a v e t e l a s c i a t o a l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e ? " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l . " T r u m p - a g g i u n g e i l l e a d e r d i A z i o n e i n u n v i d e o - h a g i à m i n a c c i a t o n u o v i d a z i , e c e n e h a g i à m e s s i u n s a c c o , a i P a e s i e u r o p e i c h e s o n o a n d a t i a d i f e n d e r e l a G r o e n l a n d i a r i s p e t t o a l l e m i n a c c e d i T r u m p . L a r i s p o s t a d i u n c o n t i n e n t e c h e s i v u o l f a r r i s p e t t a r e d o v r e b b e e s s e r e : ' O k , m e t t i c i i d a z i , t e l i r i m e t t i a m o a n c h e n o i ' . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a i n v e c e d e t t o c h e è s t a t a u n a i n c o m p r e n s i o n e . T r u m p n o n h a c a p i t o . N o n e r a u n a c o s a p e r d i f e n d e r e l a G r o e n l a n d i a d a g l i a m e r i c a n i m a d a i c i n e s i e d a i r u s s i c h e p e r ò a l m o m e n t o c o n l a G r o e n l a n d i a n o n c ' e n t r a n o n u l l a . M i r i c o r d a u n p o ' q u e s t a s t o r i a , c h e s i r a c c o n t a a N a p o l i , d i d u e c h e i n c o n t r a n o e u n o s p u t a n e l l ' o c c h i o a l l ' a l t r o e l ' a l r o g u a r d a s o p r a e d i c e : ' C h i o v e ' , p e r n o n d o v e r e r i s p o n d e r e " . " E c c o M e l o n i f a c c i a m o u n p o ' i s o v r a n i s t i , u n p o ' d i o r g o g l i o n a z i o n a l e , u n p o ' d i d i g n i t à n a z i o n a l e q u e l l a d i c u i a v e t e p a r l a t o n e i c a m p i H o b b i t a l l o s f i n i m e n t o . I n s o m m a , f a c c i a m o ' u n a c o s a d e d e s t r a ' . R i s p o n d i a m o a T r u m p c o m e s i d e v e " .