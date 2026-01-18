R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i a p p l i c a d u e p e s i e d u e m i s u r e s u l l a G r o e n l a n d i a : n o n c o n d a n n a l a m i n a c c i a d i a n n e s s i o n e , n e p p u r e q u a n d o v i e n e e v o c a t o l ’ u s o d e l l a f o r z a m i l i t a r e , e n o n c h i e d e i l r i t i r o d e l l e t a r i f f e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " È u n a s c e l t a p o l i t i c a c h i a r a : c o p r i r e T r u m p e a c c e t t a r e u n a l o g i c a d i r i c a t t o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ E u r o p a . P e r M e l o n i l ’ I t a l i a è i l 5 1 ° s t a t o d e g l i S t a t i U n i t i . D i f r o n t e a u n r i c a t t o c o m m e r c i a l e e a u n a p r e s s i o n e g e o p o l i t i c a s e n z a p r e c e d e n t i , i l g o v e r n o i t a l i a n o s c e g l i e l a l i n e a d e l l ’ a m b i g u i t à . A l t r o a s p e t t o s c o n c e r t a n t e , e l o r i p e t e r ò s e m p r e , è c h e p e r M e l o n i l ’ A r t i c o n o n è s t r a t e g i c o p e r l a c r i s i c l i m a t i c a , p e r l o s c i o g l i m e n t o d e i g h i a c c i , p e r l ’ e q u i l i b r i o d e l p i a n e t a . È s t r a t e g i c o p e r i l p e t r o l i o , i l g a s e l e t e r r e r a r e . È l a s t e s s a v i s i o n e p r e d a t o r i a d i T r u m p : t r a s f o r m a r e i l c o l l a s s o c l i m a t i c o i n u n a n u o v a o c c a s i o n e d i p r o f i t t o e d i d o m i n i o g e o p o l i t i c o . C o s ì s i c a n c e l l a i l t e m a c e n t r a l e d e l n o s t r o t e m p o " . " L ’ A r t i c o n o n v i e n e t r a t t a t o c o m e u n e c o s i s t e m a v i t a l e d a p r o t e g g e r e , m a c o m e u n a m i n i e r a d a s p a r t i r e e u n ’ a r e a d a m i l i t a r i z z a r e . Q u e s t a n o n è d e - e s c a l a t i o n : è c o m p l i c i t à . È l ’ a l l i n e a m e n t o d e l l ’ I t a l i a a u n a s t r a t e g i a c h e n o n g u a r d a a l f u t u r o d e l p i a n e t a , m a s o l o a g l i i n t e r e s s i f o s s i l i e m i l i t a r i " .