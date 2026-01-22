R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r c h é q u e s t a i n s o f f e r e n z a d e l m i n i s t r o T a j a n i r i s p e t t o a i q u e s i t i d a s i n d a c a t o i s p e t t i v o c h e g l i p o n i a m o ? H a r i n f a c c i a t o a l l ’ i n t e r r o g a n t e , e q u i n d i a l n o s t r o g r u p p o , d i n o n a v e r a p p r o f o n d i t o l ’ a r g o m e n t o . C e r t o c h e a b b i a m o a p p r o f o n d i t o , f o r s e è i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i c h e n o n r i e s c e a f a r e i c o n t i c o n l a p o r t a t a s t o r i c a d i c i ò c h e s t a a v v e n e n d o . N o i d i c i a m o c h e T r u m p s t r a v o l g e l ’ o r d i n e m o n d i a l e e c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o t a c e . C o s a a b b i a m o s c r i t t o d i c o s ì s t r a o r d i n a r i o ? N o n s i a m o d a v a n t i a u n a n o r m a l e t e n s i o n e t r a a l l e a t i , m a a u n o s t r a v o l g i m e n t o d e l l ’ o r d i n e m o n d i a l e p r o m o s s o d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p . E i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n g l i e l o d i c e m a i . N o n a b b i a m o m a i s e n t i t o n é i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , n é l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i r e a T r u m p : f e r m a t i , q u a n d o a t t a c c h i l ’ E u r o p a , p e r c h é s i a m o n o i l ’ E u r o p a , l ’ E u r o p a è c a s a n o s t r a , p e r c h é l a s o v r a n i t à d e l l ’ E u r o p a e d e l l ’ I t a l i a v e n g o n o p r i m a d i q u e l l a d e g l i S t a t i U n i t i e n o n t o c c a c e r t o a n o i d i f e n d e r e l a s o v r a n i t à U s a ” . L o h a d e t t o i n A u l a n e l c o r s o d e l Q u e s t i o n T i m e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . “ L a G r o e n l a n d i a – h a p r o s e g u i t o B o c c i a - n o n è u n a p r o v o c a z i o n e e i l m i n i s t r o T a j a n i l o s a b e n e , p e r c h é è u n ’ e u r o p e i s t a c h e p e r ò è a l l e a t o c o n a n t i e u r o p e i s t i e q u a n d o s i e d e a l t a v o l o d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i è c o s t r e t t o a v o l t a r s i a d e s t r a e a s i n i s t r a p e r c h é g l i a l t r i d u e l e a d e r n o n l a p e n s a n o c o m e l u i s u l l ’ E u r o p a . Q u i n d i , q u a n d o v a b e n e , p a t t i n a n o t u t t i i n s i e m e . Q u a n d o v a b e n e : p e r c h é l ’ a l t r o s c h e m a d e l g o v e r n o i t a l i a n o è f a r e i l m o r t o , n o n a s s u m e r e u n a p o s i z i o n e p o l i t i c a c h i a r a , s p e r a r e d i s c o m p a r i r e , l i m i t a r s i a t e l e f o n a t e p r i v a t e o a f o r m u l e p r u d e n t i . U n s i l e n z i o p u b b l i c o c h e d i s o l i t o i n d e b o l i s c e l ’ E u r o p a . I l g o v e r n o f a i l m o r t o n e l l a s p e r a n z a c h e T r u m p , c h e c a m b i a i d e a o g n i g i o r n o , p a s s i o l t r e . M a i l v e r o p r o b l e m a c h e a b b i a m o i n I t a l i a e i n E u r o p a è c h e q u a n d o q u e s t o s c e m p i o s a r à f i n i t o , s p e r i a m o p r e s t o , g l i i r r i l e v a n t i r i s c h i a m o d i e s s e r e n o i e i l d a n n o a l l ’ U e r i s c h i a d i e s s e r e i r r e v e r s i b i l e . N o i c h i e d i a m o a n c o r a u n a v o l t a a T a j a n i d i t o r n a r e i n P a r l a m e n t o c o n l a P r e m i e r e d i s o s t e n e r e u n a s e s s i o n e s e r i a s u c o s ’ è o g g i i l m u l t i l a t e r a l i s m o , s e e s i s t e a n c o r a o s e l ’ o r d i n e m o n d i a l e i m p o s t o d a T r u m p i m p o r r à a d u n c e r t o p u n t o a l l ’ U e d i f a r e s c e l t e p i ù f o r t i . “ C h i e d i a m o a l g o v e r n o - h a c o n c l u s o B o c c i a - d i e s s e r e t r a s p a r e n t e e r i g o r o s o c o n i l P a r l a m e n t o . T a j a n i è u n e u r o p e i s t a , l o d i m o s t r i c o n v i n c e n d o i s u o i a l l e a t i c h e l a s t r a d a d e l v a s s a l l a g g i o a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p n o n è l a s t r a d a m a e s t r a p e r l a s t o r i a e u r o p e i s t a d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a ” .