R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e l ’ E u r o p a è s o t t o a t t a c c o , i l n o s t r o g o v e r n o n o n a s s u m e u n a p o s i z i o n e c h i a r a . I l C o n s i g l i o U e s t r a o r d i n a r i o c o n v o c a t o d ’ u r g e n z a p o t e v a e s s e r e u n ’ o c c a s i o n e p e r c o n s e n t i r e d i i n f o r m a r e t e m p e s t i v a m e n t e i l P a r l a m e n t o . P r e n d i a m o a t t o c h e q u e s t o n o n è a v v e n u t o " . L o h a d e t t o i n A u l a i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d . " I n t a n t o d a i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e s c o p r i a m o c h e l ’ I t a l i a d o v r à p r e s t o d e c i d e r e s e d i r e s ì o n o a q u e s t a s o r t a O n u d i m e z z a t a a p a g a m e n t o c h e è s o s t a n z i a l m e n t e i l B o a r d o f P e a c e e n o i c i a s p e t t i a m o c h e i l n o s t r o P a e s e d i c a d i n o . A d u n a n n o d a l l a s e c o n d a p r e s i d e n z a T r u m p n o n s i a m o p i ù a l l e t e n s i o n i e p i s o d i c h e , m a s i a m o d i f r o n t e a u n a v e r a e p r o p r i a c r i s i i n t e r n a z i o n a l e a p e r t a p r o v o c a t a d a l n a z i o n a l i s m o a g g r e s s i v o d e g l i U S A a l q u a l e q u e s t a m a g g i o r a n z a n o n r i e s c e a d i r e d i n o . E d è q u e s t o c h e c i p r e o c c u p a e d è p e r q u e s t o c h e a b b i a m o s c r i t t o a i p r e s i d e n t i d i C a m e r a e S e n a t o , c h i e d e n d o c h e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i v e n g a i m m e d i a t a m e n t e a r i f e r i r e i n P a r l a m e n t o s u l l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , s u l l e m i n a c c e c o m m e r c i a l i c o n t r o l ’ E u r o p a e s u l l e c o n s e g u e n z e c h e q u e s t a d e r i v a s t a g i à p r o d u c e n d o s u l l ’ e c o n o m i a e s u l l a s i c u r e z z a d e l n o s t r o P a e s e " . " M e n t r e T r u m p m i n a c c i a i n f a t t i t a r i f f e a g g i u n t i v e c o n t r o g l i S t a t i c h e h a n n o d i f e s o l a s o v r a n i t à d e l l a D a n i m a r c a s u l l a G r o e n l a n d i a e q u i n d i a n c h e l a n o s t r a s o v r a n i t à , p e r c h é q u e l l a d e l l a D a n i m a r c a è s o v r a n i t à e u r o p e a , i l c o m m e r c i o v i e n e u s a t o d a g l i U s a c o m e a r m a p o l i t i c a p e r c o l p i r e c h i n o n s i a l l i n e a . Q u e s t a n o n è n e g o z i a z i o n e , s i c h i a m a c o e r c i z i o n e e q u i n d i v o r r e m o s a p e r e s e d i f r o n t e a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e c h e h a p a r l a t o d e l l a n e c e s s i t à d i a c c e l e r a r e s u l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l ’ U e a n c h e a t t r a v e r s o s t r u m e n t i c o m e i l b a z o o k a e u r o p e o , l a n o s t r a m a g g i o r a n z a r i t i e n e c h e g l i s t r u m e n t i p o s s i b i l i d i a u t o n o m i a e u r o p e a s i a n o u t i l i z z a b i l i o s e l ’ u n i c o o b i e t t i v o è a n d a r e d ’ a c c o r d o c o n T r u m p . Q u e l l o c h e c o l p i s c e è l ’ a m b i g u i t à d e l n o s t r o g o v e r n o i n t u t t a q u e s t a v i c e n d a ” .