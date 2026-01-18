R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " B o n e l l i , M a g i e c o m p a g n i a d a n z a n t e s o n o a c c e c a t i c o n t u t t a e v i d e n z a d a l l ’ i n v i d i a p e r i s u c c e s s i i n e g u a g l i a b i l i d e l l a M e l o n i e s i f a n n o f i l m c h e g l i i t a l i a n i b o c c i a n o a l b o t t e g h i n o d e l l a p o l i t i c a . E v i d e n t e m e n t e g l i e s p o n e n t i d i u n c a m p o s e m p r e p i ù r i s t r e t t o n o n h a n n o a s c o l t a t o q u a n t o d i c h i a r a t o d a l p r e s i d e n t e M e l o n i o n o n n e h a n n o c o m p r e s o i l s e n s o , i l c h e è p e g g i o . N e s s u n a s t r a t e g i a d e i d u e p e s i e d e l l e d u e m i s u r e s u l l a G r o e n l a n d i a m a , c o m e s e m p r e , a l t i s s i m o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à e p r a g m a t i s m o p e r u n a s o l u z i o n e e q u i l i b r a t a , p o s t o c h e n o n l i s i è v i s t i i n q u i e t a r s i p e r i l f a t t o c h e d a t e m p o R u s s i a e C i n a o c c u p a n o q u e i m a r i e q u e l l e t e r r e c o s ì s t r a t e g i c h e " . L o a f f e r m a M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " L e p a r o l e d e l p r e m i e r - a g g i u n g e - n o n s i t r a d u c o n o c o n u n a v o l o n t à a m b i g u a p e r f a r s i a n n e t t e r e d a g l i U s a , e d i v e n t a r n e c o s ì i l c i n q u a n t u n e s i m o S t a t o , c o m e m a g a r i h a f a t t o q u a l c h e a l t r o a c r i t i c o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e l l o r o s c h i e r a m e n t o , c o s a c h e p e r a l t r o p o t r e b b e p i a c e r e a g l i i t a l i a n i . U n a t t e g g i a m e n t o c h e m o s t r a l a l e a d e r s h i p d e l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , c h e i n v e c e d i a c c o n t e n t a r s i d i u n a U n i o n e e u r o p e a c o m p r i m a r i a d e l l ’ A m e r i c a , p e r c h é i m m o b i l i z z a t a d a l l e s u e r e g o l e i a g u l a t o r i e e s u a b u r o c r a z i a , l a p r e n d e p e r m a n o f a c e n d o g i o c a r e u n r u o l o m a i c o s ì c e n t r a l e , a l l a n o s t r a I t a l i a . I l r i c a t t o è f o r s e p i ù n e l l e p a r o l e d e g l i e s p o n e n t i d i s i n i s t r a , c h e v o r r e b b e r o o b b l i g a r e c h i g u i d a u n a N a z i o n e , c o n u n a s a p i e n z a r i c o n o s c i u t a d a t u t t i i p a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i , a l l o s c o n t r o , p e r p u r o m i o p e r i t o r n o p o l i t i c o . N e l l e t r a t t a t i v e e n e i r a p p o r t i t r a P a e s i , c o s a c h e e v i d e n t e m e n t e s f u g g e a B o n e l l i e M a g i , l o s c o n t r o n o n è m a i l a s o l u z i o n e " . " G i o r g i a M e l o n i - c o n c l u d e B i a n c o f i o r e - h a c h i a r a m e n t e d e t t o c h e n o n c o n d i v i d e l a s c e l t a s u i d a z i d i T r u m p e d è g i à a l l a v o r o a f f i n c h é q u e s t o n o n a c c a d a , c o m e g i à f a t t o l a s c o r s a e s t a t e . A l l o s t e s s o t e m p o , f a r f i n t a c h e s u l l ’ A r t i c o n o n i n s i s t e u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e c h e r i c h i a m a a l l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e s i c u r e z z a i n q u e l l ’ a r e a è d a m i o p i o i n c o m p e t e n t i ” .